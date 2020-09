Los establecimientos de Castellón dejarán de vender esta semana la mascarilla KN95

El próximo miércoles, 30 de septiembre, caduca la autorización temporal que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo otorgó a las mascarillas de protección individual sin marcado de la Comisión Europea para ser comercializadas. Es decir, a partir del próximo jueves los establecimientos no podrán vender, entre otras, la mascarilla KN95, de fabricación y homologación china.

Un cese de la comercialización de las mascarillas al considerar el Gobierno central que ya no existe una escasez de equipos de protección individual y que el Estado ya puede abastecerse únicamente de mascarillas con el reglamento de la Comisión Europea.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, Sergio Marco, en declaraciones a esta emisora afirma que acatan la orden del Ministerio de Comercio, pero lamentan que muchas farmacias se quedarán con una gran stock de este tipo de mascarillas, lo que supondrá pérdidas para los empresarios del sector.

Marco recuerda que aunque se prohíba la comercialización de la mascarilla KN95, la población podrá seguir utilizándola. En la lista de productos autorizados y que ya no podrán venderse a partir de esa fecha en España, no solo figuraban las mascarillas KN95, si no también la especificación estadounidense NIOSH-42CFR84, así como a la australiana AS/NZ 1716:2012, la coreana KMOEL- 2017-64 y la japonesa Japan JMHLW-Notification 214, 2018.

Por otro lado, el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón ha apuntado que, en la actualidad, no tienen problemas de abastecimiento de mascarillas o gel hidroalcohólico, pero sí de termómetros infrarrojos, de los que permiten medir la temperatura a distancia.