Janesca Sánchez: de médica a 'rider'

La falta de personal sanitario en hospitales y centros de salud de Madrid ha sido una de las principales quejas de vecinos y trabajadores de los barrios más afectados por la pandemia. Para paliar la escasez profesionales, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado, solicitó al Gobierno nacional la incorporación de 300 extracomunitarios que ejercieran como sanitarios durante la primera oleada de la pandemia.

Janesca Sánchez, una médica venezolana de 28 años, reconoce que le gustaría trabajar en Madrid. “Es mi trabajo, y es a lo que quiero dedicarme”, reconoce. A pesar de las declaraciones de la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que el pasado martes señaló la ausencia de médicos disponibles en España, el caso de Sánchez ilustra una realidad que, según la Asociación de Médicos Venezolanos en España, alcanza a más de 600 compatriotas, que aún no han conseguido homologar su currículo.

“Ahora soy rider de Glovo y Uber por las noches y fines de semana”, dice Sánchez, que desde junio no encuentra trabajo como sanitaria. A pesar de trabajar como médica en una residencia durante los meses de abril y mayo, esta sanitaria asegura no haber recibido ofertas desde entonces. “He intentado que tramiten mi homologación, pero me dicen que es un proceso muy lento”, asegura Sánchez. En su caso once meses de espera, aunque desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España aseguran que hay ocasiones en las que llegan a tardar años.

El partido Más Madrid ya llevó a la Asamblea Autonómica una propuesta para facilitar la contratación de personal extracomunitario en la Comunidad a principios de 2020, algo que fue rechazado por el Ejecutivo regional, que ahora busca soluciones para paliar el déficit de sanitarios.