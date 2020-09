Ana Carrasco: "No recuerdo nada del accidente, solo caerme y luego el hospital"

La piloto de motociclismo Ana Carrasco ha concedido una entrevista a Agencia EFE en la que ha desvelado cómo se siente tras su cirugía tras la caída en el test privado en Estoril (Portugal) que le ocasionó la fractura de dos vértebras, una lesión complicada que necesita entre tres y cinco meses de recuperación.

Con su particular optimismo, Ana ha aclarado que "he estado mejor, pero desde que pude venir a casa, a Barcelona, he mejorado bastante. Estoy más tranquila y con ganas de recuperarme sobre todo. Me quedé en Barcelona porque quiero hacer rehabilitación cuanto antes. Mis padres vinieron a ayudarme y se quedarán aquí hasta que sea autónoma. Cada día me siento mejor, moverme me puedo mover bien, me acuesto y me levanto sola, pero en una casa hay que cocinar, preparar las cosas... y en ese sentido no estoy muy fina; tenerlos aquí me va bien porque puedo dedicarme a descansar que es prioritario".

Dentro de los planes de recuperación, la piloto ha admitido que estará de baja "entre tres y cinco meses, pero luego los procesos irán en función de cómo me sienta y cómo avance. El lunes tengo la primera revisión, en teoría me quitarán las grapas y según me vea la doctora iremos preparando el plan de las próximas semanas".

Durante la entrevista, Ana Carrasco ha recordado los momentos e instantes previos de la caída, la cual ha calificado como "un poco tonta". Ha continuado relatando que "estaba conociendo un poco el circuito, entré un poco más rápido en la curva 2 que en la vuelta anterior y me quedé sin pista, que son cosas que pasan todos los fines de semana veinte mil veces... entré a la grava y me caí intentando salvar la caída. Supongo que el circuito tampoco estaría en las mejores condiciones porque era un test privado y no es lo mismo que cuando vamos a correr con el Mundial. Fue un cúmulo de muchas cosas y de la mala suerte porque a veces pasa que en las caídas más tontas te haces más daño.

Tras el accidente, con la gravedad de los hechos, la campeona del mundo ha reconocido que "no recuerdo nada. Solo antes de caerme y ya lo siguiente es en el hospital. Me di un golpe fuerte en la cabeza y tengo un espacio de tiempo en el que no recuerdo absolutamente nada. Ya en el hospital recuerdo que podía mover todo bien, en ningún momento tuve ningún problema de movilidad. Ya en el hospital de Lisboa me dicen que tenía las fracturas, pero un piloto sabe desde el principio que se ha hecho daño y yo supe desde el principio que algo no iba bien."

Quizás, lo más importante y que define el carácter de la de Cehegín es que ha remarcado que "miedo no pasé. Sí que es verdad que las lesiones de la espalda asustan, más que otras... pero al tener movilidad desde el principio y siempre me dijeron que no parecía tener ninguna afectación a nivel medular, por eso no tuve ese miedo. Sí que para el trasporte y trasladarme a Barcelona es muy difícil porque son momentos complicados, pero siempre estuve bastante positiva".