Los médicos de atención primaria de la Comunitat Valenciana no pueden más. Están agotados, sobrepasados por el trabajo y, encima, se sienten abandonados por la Conselleria de Sanidad e incomprendidos por la sociedad. Este lunes se concetran a mediodía y durante diez minutos en todos los centros de salud valencianos para reivindicar su papel, alertar de la difícil situación por la que pasa el sector y pedir a la Conselleria más medios técnicos y humanos. También le piden que haga pedagogía y que explique que, aunque los centros de salud estén vacíos, los médicos de cabecera tienen "más trabajo que nunca" y no paran de atender llamadas telefónicas que, en muchas ocasiones, tienen que hacerlas a través de sus dispositivos personales.

La movilización de mañana se realiza en la víspera de que expire el plazo que le dieron a la Conselleria de Sanidad para que atendiera a sus reivindicaciones y ya se plantean qué acciones iniciar a partir de octubre. Siguen barajando la huelga, como han hecho los médicos de familia madrileños, pero Mariángeles Medina, presidenta de la asociación de médicos de primaria, cree que quizá son más efectivas otras acciones, como dejar de hacer las tareas que no les corresponden.

El Consell "no cumple sus promesas"

Los médicos de atención primaria piden más recursos humanos, pero también técnicos: medina denuncia que no han llegado los teléfonos que prometió el Consell en junio, ni las videocámaras, ni las centralitas, ni los refuerzos administrativos. Lamenta que, con listas de hasta 80 pacientes a atender por teléfono en un día, los enfermos se tratan "como churros" e insiste en que los médicos de familia están supliendo todas las carencias del sistema valenciano de salud. Y encima, no son comprendidos por la sociedad.

Lamenta que la Conselleria no informe de manera eficaz sobre por qué los ciudadanos no pueden acceder a un centro de salud y sí que pueden ir a una peluquería o a un bar. Insiste en que son espacios "no seguros" ya que muchos de los pacientes pueden ser casos de coronavirus.

Maríangeles medina habla, más que de falta de confianza, de "frustración" por parte de la ciudadanía, que se está empezando a traducir en un aumento de la agresividad por parte de algunos pacientes, que pone en riesgo la integridad de los médicos.

Piden más presupuesto para la atención primaria

Sobre el nombramiento de María José Lloria como nueva comisionada para la transformación primaria, Mariángeles medina es reticente: cree que lo anunciado son "fuegos artificiales" y afirma que lo que se necesita es una dirección general de atención primaria, que tenga el 25 por ciento del presupuesto total de la Conselleria de Sanidad. Medina también pide al Consell más detalles sobre el nuevo servicio valenciano de salud que anunció el president en el debate de política general.