"La gente de la cultura tenemos como tarea gestionar la incertidumbre"

Miguel Oyarzun e Isla Aguilar son los nuevos directores del Festival Iberoamericano de Teatro. Se ponen al frente del certamen tras haber sido elegidos por el Ayuntamiento en sustitución de Pepe Bablé, quien se retiró del cargo el año pasado por jubilación. Les ha tocado la edición más difícil. Todo lo que organicen estará supeditado al avance de la pandemia, a las restricciones de los viajes, a las reducciones de los aforos. La cita teatral se mantiene, 35 años consecutivos, para que la cultura siga viva en Cádiz.

P. ¿Qué sentimiento les domina ahora mismo?

MIGUEL OYARZUN. Yo creo que todas las personas que nos dedicamos ahora mismo a la cultura tenemos como tarea principal gestionar la incertidumbre. Así que estamos trabajando desde la calma y desde la seguridad de tener un grupo de artistas y un equipo de profesionales que están dispuestos a adaptarse a las circunstancias. Tenemos diferentes planes y trabajamos de manera horizontal para poder afrontar esta situación.

P. ¿Y cómo es organizar un festival como este en estas circunstancias?

ISLA AGUILAR. Realmente tenemos que replantear las cosas. Es casi como aprender a vivir otra vez. En esta situación de búsqueda de normalidad, que es una normalidad entre comillas, tenemos que aprender a plantearnos cómo hacer las cosas. Porque las cosas hay que seguir haciéndolas. Y hay que transmitir esa seguridad al público. Lo que pasa es que no basta con decir “esto es seguro”, sino que hay que hacerlo seguro. Hay que tomar unas medidas, planificar, y llevamos cuatro meses, desde que nos nombraron en junio, siendo muy conscientes de la responsabilidad. Y esa responsabilidad nos la tenemos que plantear todos. Desde el punto de vista individual y colectivo. Y hemos planeado diferentes escenarios para el festival con medidas de seguridad para el equipo, los artistas y el público. Las artes vivas sin público no existen. Necesitamos generar un espacio de confianza y poner todas las medidas para que ese espacio sea seguro.

P. ¿Cómo va a ser esta edición?

M.O.. Hemos preparado una edición con la idea de expandir el festival por la ciudad, por los márgenes. Se centra en lo que ha sido el FIT en toda su tradición, recogiendo todo lo latinoamericano, para expandirlo por Cádiz. Nos centramos este año en la diáspora de artistas americanos residentes en España y en Europa, pero no nos negamos a traer gente de América, con varias comisiones on-line, y dos espectáculos, cuyos integrantes vienen, esperamos, de América. El resto son propuestas de España y Europa con aires latinoamericanos.

P. ¿Cuáles serán esos espectáculos venidos de América?

I.A.. Vienen Emilio García Wehbi y Maricel Álvarez, con Trilogía de La columna de Urruti. Es un espectáculo que viene de Argentina, con performance. Es muy adecuado en estos momentos porque plantean una especie de vuelta a empezar. Hay que romper cosas para empezar una nueva andadura. También viene Rimini Protokoll, con el espectáculo Granma, que se ha gestado en Cuba, todos los integrantes son de La Habana. Estamos justo en estas semanas intentando garantizar que puedan venir (toda la programación disponible en la web del FIT)

P. Hay muchos espectáculos que en este año están llamando a la participación del público.

I.A. Nos parecía adecuado que, ya que para nosotros era un aterrizaje en el FIT y en Cádiz, abrir y cerrar haciendo un homenaje a la ciudad y a lo que es Cádiz y su gente. El tema de Atlas, que es la que abre, es una forma de cartografiar la realidad gaditana y sus habitantes, pulsar la ciudad, y, además, en estos momentos de pandemia, nos parecía una manera de reivindicar la cultura segura. Poniendo medios se pueden hacer las cosas. Seguir adelante con todas las medidas de seguridad necesarias. Y el festival se cierra con "COVID-451", de Sergio Blanco, con profesionales sanitarios que trabajaron durante la primera ola de la pandemia, y que viene a contar que el teatro como los hospitales son lugares para curar.

P. Y, además, con la huella de Pepe Bablé. ¿Cómo ha sido la colaboración?

I.A.. Para nosotros es un referente. Hemos tenido contacto con él y él nos ha recibido con gran generosidad. Con esa actitud, nos ha dicho que es un festival que nació hace 35 años y que obviamente el mundo ha cambiado desde entonces. En ese sentido, nos ha animado a que sigamos el legado en las cosas que consideremos que son dignas de seguir, pero que también le demos una impronta distinta en unos tiempos en los que las cosas cambian a cada semana. Pepe ha tenido una actitud de contarnos, de facilitarnos el aterrizaje, darnos muchas claves que, sin ellas, nos habría sido muy difícil.

P. Vienen de haber gestionado cultura en Madrid. ¿Cuánto de diferente es gestionar cultura en una ciudad como Madrid que hacerlo en Cádiz?

M.O. Lo estamos descubriendo. Hay retos parecidos, que son trabajar con la administración, con sus tiempos, que son particulares, y también tiene parecida la vocación de servicio público. Eso lo llevamos con claridad. Esto se hace para los artistas, en un momento de precariedad y vulnerabilidad, para darles seguridad. También lo hacemos para hacer accesible la cultura segura al público. Para todo tipo de público. Por eso hemos buscado un festival para todos los paladares. Con una política de precios muy accesible. Ante esta situación de pandemia, los precios van de acceso libre a entradas de 18 euros en el Falla.

P. Mucha de la pasión teatral de Cádiz la ha alimentado el FIT. Cádiz ha triunfado recientemente en los Max. ¿Cuál será la participación gaditana en esta edición?

R. Sí, está Emilio Rivas que presenta el espectáculo producido por el FIT, Take a walk on the wild side. Es un espacio que Cádiz está deseando habitar. El viernes 30 estara con el monólogo La noche justo antes de los bosques dirigidacon por Fernando Renjifo, un peruano que vive en Vejer, Y allí tendermos un espectáculo de circo familiar, Maiador, con capoeira y musica brasieña. Además, la presencia de la ciudad como escenario y la colaboración de artistas de aquí. Por ejemplo, en El paseo de Robert Walser tendremos la incorporacion de una artista gaditana. Pero no lo cuento.

I.A. Es una sorpresa.

P. Y con todos esos ingredientes, nuevos escenarios que se estrenan, propuestas novedosas y la situación especial de la pandemia, ¿les gustaría seguir después de este año?

I.A.. Lo que tenemos es ganas de hacer esta edición y garantizar que sea un éxito. Que todos salgamos contentos, satisfechos y orgullosos. Y luego ya veremos. Creo que, efectivamente, el festival es un patrimonio de todos, que hay que cuidar, que debe seguir creciendo y la ciudad es maravillosa, donde nos sentimos muy a gusto. Ganas hay de hacer este año y luego ya veremos cómo cerramos la edición. Pero con ganas de seguir adelante.

M.O.. Nosotros somos concientes de que hemos venido a hacer esta edición. Luego habrá que hacer un concurso público y sobre ese concurso público tomará el jurado una decisión que no depende de nosotros.