Cuarto día de huelga de hambre del propietario de un pub en A Coruña

El propietario del pub del Orzán Área Crítica, Lolo Villaverde, cumple su cuarto día de huelga de hambre para reivindicar la apertura de los pubs hasta la una de la madrugada y que se flexibilicen las medidas por la Covid en los locales de hostelería.

Asegura que sólo recibe la ayuda de autónomos para mantener su local aunque no puede abrir su establecimiento y se encuentra en un callejón sin salida. Ha colocado un cartel que dice "Si nos van a matar de hambre, que el pueblo lo vea" en el que reivindica su derecho al trabajo.

25/09/2020

Mi abuelo comienza una huelga de hambre.

El concello da Coruña y la Xunta de Galicia no les dan ayudas, por cese de actividad, como recibían del estado en el confinamento.

Llevan 5 meses cerrados, sin ingresos y pagando facturas.

NECESITAN UNA SOLUCIÓN.

Lolo Villaverde pretende modificar la orden de la Xunta de siete de agosto que decreta el cierre de locales como el suyo para lo que se necesita recaudar 10.000 firmas y hace un llamamiento para que los ciudadanos pasen por su local en la Calle del Orzán, 17. El horario de su negocio es de 10 de la mañana cinco de la madrugada. La Xunta les considera locales de ocio nocturno, como las discotecas, y ha decretado su cierre.

Lolo Villaverde cobra la ayuda de autónomos del gobierno central, pero tiene que pagar gastos que le sobrepasan: "Co que gañamos coa axuda para autónomos non nos chega nin para o aluguer, prohíben abrir e non nos dan ningún tipo de apoio, cómo axudo ós estudios superiores da miña filla? cómo fago para comer? Ata a mesma SGAE nos pasa facturas".

Su nieto, candidato de Podemos al Senado, Aitor Neira, ha lanzado una campaña de apoyo en redes sociales.

El portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, ha visitado al hostelero este fin de semana. Llevará al pleno una iniciativa para que los locales como el suyo puedan abrir con el mismo horario y protocolos que el resto de la hostelería.