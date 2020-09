Juan José Nicolás: "La hostelería no somos el problema de los contagios, es más, somos parte de la solución"

Hace casi siete meses desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la pandemia del coronavirus a nivel mundial y durante todo este tiempo en la sección 'A vivir salud' con el doctor José Martínez, se han abordado diferentes cuestiones que, de alguna manera u otra, nos están afectando desde el punto de vista sanitario.

En este sentido, esta semana el doctor Martínez ha querido abordar otra de las secuelas que nos está dejando el coronavirus y es el económico, concretamente centrado en escuchar a un sector estratégico como es la hostelería. Esta semana el invitado ha sido Juan José Nicolás, gerente de Restaurante el Churra de Murcia, con quien se han planteado diferentes puntos de vista sobre la situación que está atravesando el sector hostelero.

Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que existen necesidades importantes que resolver las cuales se han presentado con el avance de la pandemia, como por ejemplo el tema de las actividades económicas, entre ella la hostelería frente a la parte sanitaria. Un debate que está en la calle y que se presenta con diferentes aristas a las que hay que buscar consensos sociales.

El sector de la hostelería es un sector capital por la cantidad de volumen de puestos de trabajo que genera, a la vez es el sector más afectado, desde el punto de vista de las características de contagios del coronavirus.

Para Juan José Nicolás, existen varios problemas; uno es el sanitario, donde los restaurantes están haciendo frente y cumpliendo a rajatabla a todas las muchas normas sanitarias que se les exigen. Todo ello lleva aparejado un problema social ya que las limitaciones están provocando que muchos locales no puedan abrir y otros hayan tenido que cerrar, puesto que las limitaciones a las que son sometidos hacen que no se pueda ejercer la actividad económica, lo que les está afectando en sobremanera.

Según Juan José, "la solución que nos han dado ha sido cortar por lo sano, establecimientos cerrados, limitación de personas. Algunas de las normas son bastante lógicas, lo que pasa que si están aplicadas al extremo hacen mucho daño a nivel social, a nivel económico y a nivel laboral, y eso es de lo que nosotros nos quejamos. Las normas sanitarias las cumplimos la gran mayoría, por supuesto que habrá quien no las cumpla, eso es lo que se debe de hacer, vigilar y multar a aquellos establecimientos que no cumplan con la normativa, con la legalidad, con la seguridad e higiene que nos han impuesto. Eso sería lo razonable, porque la gran mayoría de los establecimientos podrían seguir trabajando a un ritmo superior al que se está haciendo ahora, porque limitaciones como el número de personas por mesa, aforo o número de personas en banquetes sí que tiene que haber, pero que te limiten un banquete a 30 personas, como está pasando en la región, mientras que en Alicante o Almería el número está en 100 es algo que no vemos justo. Los restaurantes no somos el problema, es más, somos parte de la solución porque un sitio que cumpla con todas las normativas es un sitio seguro, puesto que la distancia entre personas se cumple, los profesionales saben perfectamente las normas de seguridad que tienen que cumplir, hay productos de higiene para todos y se obliga a llevar mascarillas a todos, entonces limitar a todos los establecimientos porque haya habido algún problema sí que nos está afectando bastante".