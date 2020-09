Miguel Caride, nuevo vicepresidente de la Diputación de Ourense

Caride sustituye en el cargo a Armando Ojea, cesado tras votar en contra de la aprobación inicial de los presupuestos de 2021 en el pleno del pasado viernes 25 de septiembre. El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar ya había advertido en días pasados que Ojea sería cesado si votaba en contra ya que supondría una pérdida de confianza.

Tras abandonar el Partido Popular el gobierno del concello de Ourense el pasado 8 de septiembre, el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Jácome, dio por roto el pacto en el propio concello y también en la Diputación por lo que ordenó a los dos miembros de su grupo provincial que votasen en contra de los presupuestos. Armando Ojea, fiel a Jácome, acató la orden pero Miguel Caride, líder de los críticos, se negó argumentando que la crisis del concello no debía afectar a la Diputación y que además en estos tiempos es más necesaria que nunca la estabilidad.

Su decisión parece que ha tenido ‘recompensa’ y Baltar ha decidido darle el puesto de Ojea aunque, para evitar posibles suspicacias, no tendrá sueldo.

Los concejales críticos de DO han emitido el siguiente comunicado en apoyo al nombramiento de Miguel Caride:

1º.- Respaldo total y absoluto al nombramiento de Miguel Caride, como vicepresidente segundo de la Diputación, cargo que será ejercido con carácter provisional mientras no se solucione la crisis de gobierno en la que está sumido el Concello de Ourense.

2º.- Dada la provisionalidad de esta situación, Miguel Caride renuncia expresamente a percibir la asignación económica establecida por las bases de ejecución presupuestaria con la que está dotada el cargo. De esta forma se quiere dejar claro que la intencionalidad del concejal y diputado Miguel Caride, así como del resto de los concejales adscritos al grupo de DO, no es otra que mantener la ética y la transparencia que tiene como objetivo final la defensa de los intereses generales por encima de los intereses personales o económicos.

3º.- La prioridad, en este momento, de este grupo de concejales no es otra que devolver la estabilidad política y la gobernabilidad en el Concello de Ourense, evitado trasladar la crisis en la que actualmente está sumido él mismo a otras administraciones. Por tal motivo, queremos mantener nuestra lealtad y compromiso con los pactos suscritos en junio de 2019, que sólo el actual alcalde de Ourense , de forma totalmente unilateral y por espurios intereses personales pretende romper. Como consecuencia de dichos pactos se hace necesaria asumir las responsabilidades derivadas de la vicepresidencia segunda de la Diputación Provincial y, obviamente, al existir únicamente dos diputados, no hay margen para el nombramiento de otra persona que no fuese Miguel Caride, al cesarse a Armando Ojea.

4º.- Hacemos un llamamiento a todas las fuerzas políticas y concejales presentes en el Concello de Ourense para que, con altura de miras y compromiso con la ciudadanía, aparquen sus diferencias e intereses partidistas y puedan alcanzar un inmediato acuerdo que permita solventar esta crisis, facilitar la estabilidad y gobernabilidad que, inaplazablemente necesita este Concello y, así dar repuesta, a las necesidades de la ciudadanía, máxime en momentos tan delicados como los que estamos a vivir como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.