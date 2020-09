Imanol no se fía: "Espero un valencia con un potencial terrible"

Imanol Alguacil ha comparecido en la previa del partido contra el Valencia Fe este martes en Anoeta.

-Valencia. “No hay duda que tiene un potencial terrible, me espero un gran Valencia. Es verdad que se han ido jugadores, pero creo que sigue siendo poderoso, que tiene cuatro puntos, uno menos que nosotros, tiene un ambiente enrarecido, pero tiene un gran cuerpo técnico, con prestigio a nivel internacional, y seguro que sin fichajes, le sacarán mucho rendimiento”.

-Al valencia se le puede ganar haciendo lo mismo que en Elche. "De un día para otro, jugando el mismo partido, podría pasar algo diferente. Y buscamos por eso continuidad y equilibrio, pero eso es complicado y lo que propone el rival te hace cambiar todo. Estoy contento por lo que hizo el equipo en ataque, pero deberíamos haber estado mas acertados y finos, y también me dice que en defensa debemos mejorar porque el rival nos hizo dos ocasiones muy claras. Veremos qué Valencia nos encontramos, y nuestra intención será la de siempre, la de ir a por el rival, teniendo la posesión y llevando el mando del partido, pero hay un rival enfrente que querrá hacer lo suyo. Si regalamos las dos ocasiones del partido contra el Elche, con la calidad que tiene el valencia, lo podemos pagar".

-Jugar en Anoeta. “Sumar de tres en tres lo intentamos siempre. Pero el factor casa-fuera ahora no existe sin publico. Es verdad que después del confinamiento se nos atragantó jugar en casa, pero hicimos méritos para sacar más puntos. El objetivo es estar mejor que el rival para poder llevarnos los partidos, pero casi ya es lo mismo jugar en casa que en fuera. Pero está claro que en anoeta nos queremos hacer fuertes aunque no esté nuestro público”.

-Willian Jose, Januzaj y Oyarzabal. "No paramos de trabajar e intentar mejorar. Pero todos. Margen de mejora tenemos todos, también el entrenador. hy muy pocos jugadores que están a su 100%, pero según avanzan las semanas vamos dando pasos y mejorando. Una pena porque al jugar tantos partidos tienes que controlar las cargas de los jugadores y no puedes trabajar con comodidad para trabajar con la semana completa y eso necesitas".

-Suplencia de Willian José. "Lo digo bien claro, Willian Jose venía de pasar el covid y le cuesta coger la forma. Le han sacado diferencia sus compañeros en el aspecto físico m, como Bautista que empezó incluso antes que los demás compañeros, y por eso no jugó contra el Elche. Es eso lo que me condicionó, no que sea la ultima semana de mercado, sabiendo que a Willian Jose lo puedo utilizar cuando sea necesario porque sabemos que es peligroso y condiciona a los rivales".

-Cambios en defensa. "Sagnan y Pacheco entrenan como el resto, pero no vamos a regalar minutos, pero si Elustondo y Le Normand lo están haciendo bien, echaré mano de ellos de nuevo. los que hagan bien, seguirán teniendo continuidad. No hay duda que siempre hago las convocatorias intentando poner el mejor once posible, y eso haremos este martes".

-Comportamiento de la defensa para ir al mercado. "No me corresponde a mí hablar, lo que tengo que hacer es trabajar con los que tengo y sacarles el mayor rendimiento posible. A todos los equipos les pasará lo mismo, muchas veces los mejores son los defensas y los porteros, y aun así se les señala. No hemos dejado de trabajar con la defensa, pero igual que lo hacemos en fase ofensiva. Un entrenador quiere mejorar en todo. Evidentemente siempre que hay goles en contra aparecen en la foto siempre los defensas y el portero, pero muchas veces viene precedido por una mala presión de los de arriba, y nunca se dice nada de eso. Hay que buscar un equilibrio en todo. Pero no podemos permitir que el rival te hagas las ocasiones del otro día en Elche, porque viene de errores groseros".

-Tipo de partido. “Es un poco incógnita, porque es verdad que lo que hemos visto del Valencia están jugando con dos delanteros y 4-4-2, pero hay veces que presionan arriba y otras veces guardan más atrás. Kondogbia está en un gran momento, y tienen laterales con mucha profundidad, será una valencia muy parecido a lo que hemos visto, a no ser que cambien, y habrá que estar preparados porque todos los rivales nos miramos mucho y hay veces que te haces una imagen del partido y luego es diferente. Debemos pensar en lo nuestro y estar acertados".

-Le gusta la plantilla actual. "Sí, siempre lo he dicho, los jugadores que tengo son los mejores posibles, pero eso no quita que hasta el día cinco pueda pasar de todo. Así que trabajo con los que tengo para dar continuidad a lo que hemos hecho".