Los alumnos del bachillerato artístico de la Casa de los Picos no irán a clase de manera indefinida

Desde hoy los 75 alumnos del primer curso del Bachillerato Artístico que se imparte en la Casa de los Picos han decidido no acudir a clase de manera indefinida hasta que se solucione el problema con su docencia que reciben en dos centros y con la imposición del horario de tarde.

En el inicio del curso, ante la falta de espacios en la Casa de los Picos, para mantener la distancia entre los alumnos, se tomó la decisión de dar algunas clases en el instituto Mariano Quintanilla con horario partido y desde hoy con la imposición del horario de tarde.

Desde la dirección de la escuela se han ofrecido alternativas como el edificio de magisterio, la Alhóndiga o el Seminario, en la reunión mantenida con el director provincial de Educación.

Padres y alumnos reclaman la vuelta a la jornada lectiva de mañana / Radio Segovia

Alberto Albarrán director de la Casa de los Picos, se mostraba bastante pesimista tras la reunión con el director provincial de Educación Diego del Pozo “nos han comunicado que no cuentan con ningún otro centro que permita mantener el horario de mañana en el que se matricularon los alumnos, pero seguiremos intentando buscar una solución”.

Sin tiempo para comer o la imposibilidad de transporte son los inconvenientes de este cambio de horario y centros como comentaba Sonia Obiols representante de los padres “con esta organización los chicos que vienen de la provincia tendrán que pasar muchas horas en Segovia, en muchos casos solos cuando son menores de edad. Algunos deberán de perder clases, sobre todo a última hora, para poder contar con transporte hacia sus municipios, en el caso de que cuenten con frecuencias”. Esto supone un importante retroceso en la conciliación de alumnos y profesores “cuando hacen gimnasia por ejemplo en el Pedro Delgado, no tienen tiempo material para comer ya que termina la clase y se han de desplazar de nuevo al centro sin tiempo incluso para los que viven en la capital” señala Obiols.

Padres y alumnos seguirán con sus protestas hasta que se les ofrezca una solución tanto de espacios como de horarios.

Colegio de Gomezserracín

En la reunión mantenida de los padres con el responsable de Educación de la provincia, este les ha transmitido que no hay posibilidad de contar con un cuarto docente para el centro / Radio Segovia

La entrada de la dirección provincial ha recibido también a los padres y madres del colegio de Gomezserracín.

Los padres, que no han recibido contestación oficial por parte de los responsables de educación, continuarán con las movilizaciones e insisten en que se cuente con un profesor más para reordenar el aula, de unos 50 metros cuadrados, donde se agrupan los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria. Hay alumnos que por su ubicación en el aula no ven bien la pizarra y próximamente llegará una alumna que está matriculada en el centro pero que no se ha tenido en cuenta a la hora de hacer la distribución del aula y ahora los padres consideran que no tendría espacio en el aula.

Reconocen que por ratio no les corresponde otro docente pero que ante la posibilidad de espacio en el colegio y la actual situación sanitaria sería recomendable poder mantener la separación de los alumnos con la posible llegada de más niños ya que la comarca eminentemente agrícola recibe la llegada de muchos temporeros con la necesidad de escolarizar a sus hijos.

Los padres reclaman con esta concentración una educación digna, de calidad y segura para sus hijos en el medio rural que ve se ve de nuevo olvidado, con la bajada de ratios sí, pero sin bajar ni flexibilizar la ratio alumno/profesor para los colegios rurales agrupados.