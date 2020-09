Pellegrini no teme sanción alguna por sus declaraciones

El entrenador del Betis Manuel Pellegrini no espera sanción alguna tras sus palabras al término del partido contra el Real Madrid sobre el arbitraje: "No ha llegado nada de manera oficial y estoy tranquilo porque no dije nada que pudiera resultar ofensivo o irrespetuoso. Solo comenté que pelear contra el Madrid, las decisiones del VAR, más un penalti es demasiado para el Betis. No culpé a nadie, así que creo que sería extraño que llegara algún tipo de sanción".

El chileno tampoco cree que deba ser sancionado Joel Robles por el hecho de discrepar sobre determinadas decisiones y que este tipo de castigos, si se producen, no traerían consecuencias positivas para nadie: "No he leído sus declaraciones. No sé lo que dijo ni se basó en una estadística. No creo que tenga ninguna importancia y creo que todo el mundo, con respeto, tiene derecho a discrepar. Se puede dar una situación en la que los técnicos y los jugadores dejen de hablar y no creo que eso sea bueno para nadie.

Y como no podía ser de otra manera, tocaba hoy también analizar el VAR como herramienta desde la perspectiva de un técnico experimentado que ya lo vivió en la Premier: "Más allá de que el VAR distorsiona algo el ambiente de los partidos, creo que da más justicia al fútbol. Pero voy a decir lo mismo que dije en Inglaterra. Nos dijeron que solo se iba a utilizar cuando se producen errores flagrantes en el desarrollo de un partido. Ante el Madrid entró para valorar un mínimo empujón de Emerson a Jovic y una jugada en la que el balón le da en la mano a Bartra después de ser empujado por el futbolista del Madrid. En el campo no hay ni una sola protesta de los jugadores del Madrid y el árbitro deja seguir después de estar bien colocado. No entiendo que un minuto después el VAR avise al árbitro por esa acción. Se nos dijo que iba a entrar en cuestiones evidentes. Las tres acciones del VAR contra nosotros fueron discutidas. Por tanto, el VAR se está usando de otra manera a la que nos dijeron, así que creo que hay que aclarar en que situaciones se debe usar".

En cuanto a lo deportivo, el liderato solo sirve de momento para que el equipo según el chileno, tenga seguridad en lo que está haciendo: "Son solo tres fechas, pero es bueno verse arriba. Vamos a mantener esta mentalidad de intentar estar lo más arriba posible. Es un motivo de satisfacción ser los líderes, pero nada más. Hay que seguir en la misma línea más allá del resultado obtenido ante el Madrid. Debemos subsanar errores y creo que el equipo se siente seguro con lo que está haciendo".

Y concluyó elogiando la solidez del Getafe y mencionando de nuevo la delicada situación económica del club, aun reconociendo que hace falta un lateral izquierdo.

La lista se ha ofrecido sin que en ella estén Emerson, Guardado, Lainez, Claudio Bravo y Martín Montoya, éste último por el protocolo sanitario, ya que aunque su test da resultado negativo, tiene un estrecho contacto familiar que ha dado positivo por Covid 19, causando baja por tanto.