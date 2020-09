Los regatistas lanzaroteños copan el podio del trofeo Villalia Luxury Villas Cup en Vigo

La Villalia Luxury Villas Cup, que servía como vuelta a la competición de la flota de J70 y como previa al Open de España que se celebrará de 2 al 4 de octubre en estas mismas aguas de Vigo, demostró el gran nivel de esta flota de monotipos, que en esta ocasión ha entrado también a formar parte del circuito de la Semana Abanca. El “Mercedes-Benz Sailing Team” ha repetido el tercer puesto en el podio que consiguió hace seis meses en las Villalia Winter Series.

El “Noticia” de Pichu Torcida fue el dominador durante los dos días de competición, con un equipo poderoso con el lanzaroteño Rayco Tabares a ka táctica y Pablo Santurde al trimming, ambos con gran experiencia en esta clase y que acabaría imponiéndose por un punto ante otro de los grandes favoritos, el “Ono/Eurofrist/Aviko” del también lanzaroteño Alfredo González que navegaba con el grancanario Alberto Padrón a la táctica y al trimming. El “Mercedes-Benz Sailing Team” de Luis Martínez Doreste y con Ricardo Terrades, Germán Panei y Manuel Carrión, demostraba su potencial y sus credenciales de cara al próximo fin de semana, en la que será la regata más importante del año, el Open de España de J70.

Si la primera jornada estuvo marcada por los roles y la lluvia, en esta segunda el viento siguió la misma tónica, aunque se pudieron disputar las cuatro mangas previstas en las que el “Mercedes-Benz Sailing Team”, que navegaba bajo las grímpolas del RCN de Gran Canaria y el RCN de Arrrecife, remontó del sexto al tercer puesto, después de realizar dos terceros, un quinto –regata en la que tuvo que penalizarse pero en la que supo reponerse- y un segundo para cerrar la Villalia Luxury Villas Cup, siendo así el mejor equipo de la última jornada del campeonato.

“Noticia” y “Ono/Eurofrits/Aviko”mantuvieron una dura pugna durante todo el campeonato, pero finalmente la balanza se decantó por el barco de Torcida. En la última jornada la fortuna no se aliaba con “Patakin”, en el que navega el también lanzaroteño Gonzalo Morales, que a pesar de navegar bien cometía un error al salirse fuera de línea en la 4ª manga del campeonato y terminanba en la 11ª posición de la general.

Luis Martínez Doreste, patrón del “Mercedes-Benz Sailing Team” explicaba al finalizar la regata que “estamos muy satisfechos porque hemos sabido sobreponernos ya que era un día muy complicado con muchos roles y rachas, que hacían que cualquier despiste quedaras fuera de juego”. El patrón canario se mostraba optimista de cara al Open de España de la próxima semana: “La flota de J70 es muy competitiva con regatistas que conocen muy bien el barco como pueden ser Pichu Torcida, Alfredo González o Gonzalo Araujo, entre otros, pero las sensaciones son muy buenas después de haber acabado con un segundo la Villalia y terceros en la general”.

En su compromiso con el medio ambiente, el Mercedes-Benz Sailing Team cuenta con unas innovadoras gafas de sol de la marca española Kahaway que además de ser polarizadas, son flotantes, así que no se hunden y no contaminan los fondos marinos. A nivel técnico el equipo sigue confiando en la velería líder, North Sails, en Musto Clothing como equipación técnica y La Española que les viste para las entregas de premios.

CLASIFICACIÓN (17 participantes)

1 Noticia, 15 puntos

2 Ono/Eurofrits/Avico , 16 puntos

3 Mercedes-Benz Sailing Team, 19 puntos

4 Laguardia&Moreira, 20 puntos

5 MarNatura 1, 24 puntos

6 Abril Verde, 29 puntos

7 Castrúa, 30 puntos

8 Let it be, 38 puntos

9 Sogacsa, 44 puntos

10 Pazo de Cea, 49 puntos