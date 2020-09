Quim Torra: "L'única manera d'avançar és amb la ruptura democràtica"

Després d’haver rebut la notificació oficial de la sentència del Tribunal Suprem que confirma la seva inhabilitació per desobediència al voltant de les cinc de la tarda, el ja expresident de la Generalitat Quim Torra ha iniciat una declaració d'una mica més de 20 minuts a les 18.20 d'aquest dilluns.

Torra ha iniciat el seu discurs en català dirigint-se als ciutadans de Catalunya: "Només a vosaltres i a la llibertat de Catalunya és a qui em dec".

"Som un país que no es rendeix mai, que les ha vist de tots els colors. Sou l'única esperança per sortir de el pou on ens vol posar a l'Estat espanyol. No ho dic per dir, no és una afirmació retòrica. Un els obstacles per a la independència és la pròpia autonomia", ha afegit. "L'única manera d'avançar és amb la ruptura democràtica".

En un discurs amb abundants referències a la COVID-19 i a la gestió de la pandèmia, Torra ha apel·lat als drets humans per criticar "una sentència injusta", fruit de la set de venjança, i ha anunciat que apel·larà a Europa.

Torra ha dit que Catalunya celebrarà eleccions d'aquí a pocs mesos i ha demanat que, en aquest moment, el poble validi l'opció expressada el passat 1 d'octubre. També ha criticat que el mateix Estat que l'inhabilita, d'altra banda dona suport a un rei corrupte. "Cal triar entre democràcia i llibertat o repressió i imposició".

"Governar no vol dir deixar de tenir objectius polítics. Estic convençut d'haver governat sempre amb una mirada oberta i integradora, per a tots", ha dit. "He procurat fer-ho sempre des de l'honestedat i el compromís en la gent. He intentat ser sempre just en les decisions [...]. Segur que he comès errors, segur. Ho accepto i ho va incorporar a la meva memòria i al meu aprenentatge".

Torra s'ha acomiadat explicant que ha estat "un honor" ser president. "Encara no tenim la república independent que volíem. Jo no he pogut avançar més i creieu-me que estava preparat per assumir totes les conseqüències".

"Continuaré treballant sense descans per la llibertat de Catalunya des de qualsevol altre espai des del que pugui sumar. Ni abandono ni em resigno. No accepto aquesta sentència. Fer-ho significaria acceptar que aquesta sentència l'acceptem tots. Portaré aquesta causa de llibertat a Europa i guanyarem".

"A cada pas de repressió, més desobediència. Preparem-nos per la ruptura democràtica", ha afegit, demanant-li als catalans que empenyin, i dedicant les seves últimes paraules a acomiadar-se dels membres del seu equip i companys al Govern, a demanar-li a la oposició que sigui responsable i a recordar "als presos polítics i als companys exiliats".

Abans de llegir el seu comunicat en anglès, Torra ha tancat la seva intervenció assegurant que estarà "sempre disponible per al que calgui en la causa dels drets humans i l'alliberament dels Països Catalans".