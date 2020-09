Consultas vespertinas y un centro de atención teléfonica, la receta para desatascar la atención primaria

La Consejería de Salud habilitará consultas de tarde en los ambulatorios más saturados como primera medida para aliviar el atasco que la estrategia de contención de la COVID-19 ha agudizado en la Atención Primaria. Es una de las medidas anunciadas este martes por el consejero Pablo Fernández Muñiz durante la sesión de control al gobierno en la Junta General, y en cuyo transcurso ha revelado que su departamento ha comenzado a contratar personal administrativo para poner en marcha un call center que canaliza las miles de llamadas que cada día quedan sin atender en los centros de salud mientras se acrecienta el malestar de los ciudadanos.

La oposición, y más en concreto Partido Popular (PP) y Foro, se esforzaron por destapar las supuestas miserias de la gestión sanitaria en una comunidad que desde el exterior no deja de recibir halagos por la eficacia de sus políticas anticovid. La derecha cree que hay más propaganda que realidad y que en todo caso el precio a pagar ha sido la desatención de los pacientes con patologías ajenas a la COVID por el cierre a cal y canto de los centros de salud y la imposición de un modelo de atención telefónico que encima, lejos de aliviar a los profesionales les ha puesto la borde del colapso en el peor momento. Desde el PP, Beatriz Polledo, dijo que el sistema no está preparado para la segunda oleada de la pandemia y asegura que ya hay "enfermos que no están reciniendo la asistencia debida" y que "los plazos para que te vea el médico de cabecerá se van a una semana". "Qué decir de la no asistencia sanitaria", remató.

El consejero Pablo Muñiz defiende sin embargo el éxito de un modelo que a estas alturas reparte el 50 por ciento la atención al paciente, entre consultas presenciales y telefónicas. No obstante el sistema se adapta constantemente a las circunstancias, y como la saturación en Atención Primaria es innegable, se anuncian medidas específicas para desatascar los ambulatorios: consultas por la tarde y la contratación de medio centenar de profesionales -auxiliares administrativos- dedicados a atender esas llamas al ambulatorio que ahora nadie contesta. Ellos serán el personal para un call center de próxima creación, y entre tanto se distribuirá como refuerzo en los centros de salud con más carga asistencial.