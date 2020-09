Edu Cortina: "Doy ese paso atrás para crecer"

Nunca es fácil cerrar una etapa. Mucho menos cuando se trata de una vida entera. Y eso es lo que le ha sucedido a Edu Cortina. Han sido 24 años ligados a una ciudad, 15 de ellos a un solo club, que ahora dan paso a una nueva aventura profesional lejos de casa para seguir creciendo como futbolista. El canterano del Real Oviedo ha dicho adiós a su pasado en El Requexón para enrolarse esta temporada en las filas del Mérida, conjunto de 2ªB que dirige el asturiano Dani Mori.

El centrocampista, ante la falta de protagonismo en el primer equipo carbayón, se ha visto obligado a buscar una salida tras más de una década en la disciplina azul. "Uno es maduro, se va dando cuenta un poco de la situación y va asimilando que es algo que se puede dar. Cuando terminó la temporada pasada hubo una reunión con el club y me transmitieron que iba a ser difícil participar. En ese momento, tanto el club como yo, decidimos de mutuo acuerdo que lo mejor era buscar una salida", comentó el jugador en SER Deportivos Asturias.

Escucha aquí la entrevista completa a Edu Cortina:

"Es raro porque es algo nuevo que no había vivido nunca, pero me estoy adaptando bien. Empleados y compañeros son muy agradables y el estadio es una pasada. Ander Garitano se volcó en mi fichaje, Dani también. Los dos me trasmitieron mucho interés y confianza. El club es un histórico, el proyecto que tienen, las ganas de crecer….la suma de todo me hizo decantarme por esta oferta", destacó acerca de su nueva casa.

"Me da rabia, intento responder a la gente, pero que no se me enfade nadie si todavía tengo su mensaje ahí. Da pena, pero fue un día muy feliz porque la gente me demostró mucho cariño", respondió el mediocentro al recordar el apoyo recibido y su último día en El Requexón.

El joven jugador, después de dos temporadas sin apenas contar con minutos, ya sea por las lesiones o por decisiones técnicas, se muestra ilusionado por volver a disfrutar dentro de un terreno de juego: "Con ganas de competir. Cambiar de aires viene bien para estar alerta y tener más participación. Es una categoría menos, pero se da ese paso atrás para crecer", aseguró Cortina.

También echó la vista al pasado más cercano, y, tras lo sucedido al comienzo de la campaña 19/20, no considera que se deba comparar este curso con el anterior. "Fue una temporada muy complicada. Se empezó muy mal y lo arrastramos. Entre todos nos juntamos y se sacó la situación adelante. Hay que darle valor a lo conseguido al final", comentó.

"Confianza plena en lo que se hace porque lo no se puede hacer es dudar. Tienen una idea de juego, hay que llevarla a cabo y no ser solo resultadistas. El trabajo que se está haciendo es bueno así que hay que confiar en ello. El grupo sigue siendo espectacular y no tengo duda de que el equipo irá hacia arriba", matizó el futbolista.

Al ser cuestionado por un recuerdo o alguien en concreto que le haya marcado en su carrera después de tantos años vistiendo la elástica carbayona, Edu comento que "es imposible quedarse con algún momento o una persona en concreto. Sería muy injusto".

Como canterano, también tuvo unas palabras para los más jóvenes que sueñan con hacerse un hueco en el primer equipo: "Tienen que trabajar día a día, confiar en sí mismos, respetar a los compañeros y lo demás llega solo. Se tienen que esforzar para conseguirlo".

Ahora, a Edu Cortina, le toca mirar al futuro para tratar de asentarse en el fútbol profesional. ¿Sería su sueño volver al Oviedo para triunfar en el Carlos Tartiere? "Eso no lo sabe nadie. Mi sueño es ser futbolista y tener éxitos en el lugar donde me toque estar y si puede ser en Oviedo mejor porque es mi casa", contestó el mediocentro.