Un ex asesor en la Diputación declarará como investigado en la causa contra Carlos Fabra

Un ex asesor de Carlos Fabra en la Diputación declarará como investigado en la causa contra el ex líder del Partido Popular en la provincia de Castellón.

Según ha podido saber Radio Castellón, el juzgado ha citado a declarar como investigado en la nueva causa contra el ex presidente de la Diputación de Castellón a un ex asesor, que ocupó cargos como secretario particular, director de gestión y asesor de Presidencia durante la etapa de Carlos Fabra como presidente de la institución provincial.

Como les hemos avanzado, en esta nueva pieza judicial que ha abierto el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón se investiga un entramado financiero con varios centenares de cuentas bancarias vinculadas al ex presidente de la Diputación de Castellón. Radio Castellón también ha podido averiguar que en el marco de la instrucción hay varios empresarios castellonenses implicados, aunque no han sido citados a declarar como investigados.

De momento, hay cuatro personas citadas a declarar como investigadas los días 28 y 29 de octubre en la ciudad de la Justicia de Castellón. Además de Fabra, su mujer, María Amparo Fernández, uno de sus hijos, y el ex asesor.

Fabra está siendo investigado por ocultar bienes de su patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de prisión por la que fue condenado por la Audiencia Provincial de Castellón en el año 2013. La causa comenzó en 2017, tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Fabra, líder de los populares castellonenses durante más de 20 años, fue condenado en el año 2013 a 4 años de prisión y a pagar una multa de 1,4 millones después de cometer cuatro delitos contra la Hacienda Pública.