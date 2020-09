El BNG de A Coruña propone el uso de las aulas vacías de la Laboral

El BNG propone la utilización de las aulas vacías de la Universidad Laboral para corregir las deficiencias detectadas en el inicio del curso en Culleredo. La diputada Mercedes Queixas plantea completar la oferta educativa en el Colegio de Tarrío y recuperar las aulas de infantil en el Sofía Casanova. Medidas, dice, que permitirían dar garantías sanitarias y facilitar la conciliación a las familias. Queixas ha presentado una batería de iniciativas en el Parlamento.

La diputada nacionalista que el horario de tarde en Secundaria o no facilitar el servicio de comedor escolar convierte la conciliación en una misión imposible: "Usando esas aulas poderíase gardar a necesaria distancia sen necesidade de usar as mamparas que tan cuestionadas están sendo para os espazos cerrados como as aulas".

Mercedes Queixas pide que se habiliten las aulas vacías de la Laboral para impartir clases en horario de mañana sin condicionar la jornada laboral habitual de los padres. Al mismo tiempo, se darían garantías sanitarias ya que se reduciría la ratio por aula.