El Ayuntamiento de Jaén se personará como acusación particular por las supuestas facturas falsas

Tal y como adelantó Radio Jaén Cadena SER, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Jaén investiga hasta cinco posibles delitos que supuestamente podrían haber cometido el ex secretario de Estado de Hacienda y presidente del PP, José Enrique Fernández de Moya, y que entonces era alcalde de la ciudad al igual que algunos ediles y funcionarios del Ayuntamiento con una "trama empresarial" para emitir y cobrar facturas falsas en la época de 2012 a 2014, durante el Gobierno del PP en Jaén. Algo que podría haber costado al consistorio más de dos millones y medio de euros. A esto se suma lo adelantado también por esta emisora este mismo martes sobre facturas de alcorques en una calle en la que ni siquiera existían árboles.

Pues bien, el alcalde de la capital Julio Millán, y a preguntas de Radio Jaén Cadena SER, ha confirmado este martes que el Ayuntamiento se personará en esta nueva pieza. Lamentaba que "en la ciudad y en el Ayuntamiento de Jaén puedan haberse producido hechos de este tipo y que suponga un quebranto millonario para el consistorio". Critica que cuestiones como las que la Justicia investiga por el periodo de gobierno de José Enrique Fernández de Moya del PP en la ciudad supongan finalmente que el consistorio sea uno de los más débiles, económicamente hablando, de España.

"Ya conocíamos el cloro que se vendía a precio de champagne francés y ahora también conocemos el cemento a precio de caviar iraní. Viene a demostrar que la situación a la que nos hemos visto abocados en el Ayuntamiento de Jaén y en la ciudad de Jaén, unidas también a otras decisiones anteriores en las que no ha primado el interés general de la ciudad sino otros intereses particulares o corporativistas, nos llevan a tener la situación que tenemos en la ciudad y que tenemos en el ayuntamiento actualmente", ha explicado Millán.

Concretaba el alcalde que "la situación que tenemos con esa deuda tan elevada, el doble de la siguiente ciudad en lista en España, no se debe solamente a una cuestión que sea fruto de la casualidad sino que ha habido hechos que al final han llevado a esta situación. En este caso, tanto consistorio como toda la ciudadanía acaban asumiendo las consecuencias" de lo realizado, dice, por anteriores equipos de gobierno. También insiste en que "la ciudad no se puede permitir permanecer en esa dinámica", defendiendo la actual toma de decisiones municipales "valientes", según el alcalde, que a veces no son populares pero que son "necesarias". Y tal como se anunciaba en el titular de esta noticia, Julio Millán anuncia que el Ayuntamiento de Jaén se presentará como acusación particular en este caso.

"Se ha valorado un quebranto económico de, en torno, a dos millones y medio de euros. Se suma el quebranto de los tres millones y medio del caso de las fuentes. Y, cómo no, en esta pieza separada desde el Ayuntamiento de Jaén trasladaré y daré las indicaciones adecuadas para que nos personemos, conozcamos desde el Ayuntamiento la situación del procedimiento lógicamente como perjudicados para poder recuperar hasta el último céntimo de este dinero que no se dirigió a donde debía dirigirse", asegura Julio Millán.