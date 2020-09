No existen clubes en riesgo en Navarra pero la pandemia supone un "paréntesis" en la actividad deportiva

La llegada de la pandemia y el decreto del estado de alarma supuso un parón de toda la práctica deportiva, una "actividad congelada totalmente, un parón importante de 8-9 semanas". Así lo señala Miguel Pozueta, director gerente del Instituto Navarro del Deporte, que presenta un estudio sobre las consecuencias del Covid-19 y el confinamiento en la población deportista.

Precisamente en este contexto desde el IND se plantearon varias acciones: ayudas a deportistas, federaciones y clubes con una gestoría para tramitación de ERTES y ayudas; la campaña 'Hoy toca deporte'; una nueva ayuda a clubes deportivos para sufragar gastos relacionados con la pandemia, y que se publica hoy en el BON; y el estudio sobre las consecuencias del confinamiento y la pandemia en los deportistas navarros".

Y respecto a la pregunta de si teme que desaparezca algún club deportivo navarro, Pozueta apunta que "creo que en Navarra no, sí me consta en varios sitios. Lo que puede haber es un paréntesis, que no se inscriban a las competiciones este año, Vamos a pedir a las federaciones que no haya descensos. Hay varios clubes que se han pronunciado que no van a participar en condiciones, por eso tenemos que estar muy atentos a cuándo vamos a dar inicio. Con la situación que tenemos ahora está complicado."

Conclusiones del estudio en torno a las consecuencias del Covid-19 y el confinamiento en los deportistas de la Comunidad foral

El 69,4% de las personas que practican deporte en Navarra continuaron realizando actividad física durante el confinamiento, si bien se observa que fue mayor entre los hombres que en las mujeres, con una brecha de casi ocho puntos porcentuales (el 73,2% frente al 65,5%, respectivamente).

Para quienes siguieron con sus rutinas deportivas, el deporte jugó un papel como elemento de desconexión, distracción, representando una válvula de escape muy valorada durante el encierro, como cita el 33,7% de las personas entrevistadas en un estudio encargado por el Instituto Navarro del Deporte (IND).

También ha sido un elemento de relajación para combatir el estrés (16,5%). Incluso llega a ser catalogado como imprescindible, fundamental (13,6%) y más allá del carácter lúdico que ostenta (11,5%) también ha sido un factor de motivación, de exigencia en el mantenimiento de rutinas y de disciplina (11,1%).

El director gerente del IND, Miguel Pozueta, y la directora técnica de la empresa Datalab Research, Arantza Magunagoitia, han presentado este martes las conclusiones del estudio en torno a las consecuencias del Covid-19 y el confinamiento en los deportistas de la Comunidad foral.

Durante el confinamiento se produjo un despegue en el uso de plataformas online para seguir entrenamientos, como cita el 30,5% de los navarros entrevistados.

También las compras de material deportivo han tenido incidencia en el confinamiento, ya que el 9% de los aficionados al deporte ha comprado artículos deportivos para continuar con su actividad.

El estudio diferencia cuatro grupos de personas que practican deporte habitualmente en Navarra: deportistas de alto nivel y alto rendimiento; deportistas federados; jóvenes en edad escolar que practican deporte; y la población general que antes de la pandemia practicaba deporte de forma regular.

Para la elaboración del estudio, se han realizado 1.001 entrevistas telefónicas entre el 1 y el 16 de julio a deportistas de alto nivel y alto rendimiento (101), deportistas federados (300), población que practica deporte regularmente (300) y población en edad escolar que realiza deporte reglado (300).

DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

En concreto, un 66,3% de los deportistas de alto nivel calificaba su estado de salud como "muy bueno" antes de la pandemia, reduciéndose hasta el 48,5% después de permanecer confinados. En términos totales, uno de cada cuatro ha visto empeorar, en mayor o menor grado, su estado de salud.

El tiempo de suspensión de la actividad ha llevado a la disminución de fuerza, potencia, masa muscular (29,7%), de resistencia y capacidad aeróbica (28,7%), y en menor medida, al incremento de peso, o la perdida de velocidad. Así el impacto más relevante del tiempo de confinamiento y desescalada es en su preparación técnica.

Asimismo, uno de cada tres deportistas de élite, el 33,7%, ha sufrido consecuencias también económicas por la pandemia. Cerca de la mitad de éstos ha visto cómo se reducían sus ingresos derivados del deporte en menos de un 20%, pero también el 23,8% ha perdido más del 50% de sus ingresos.

Además, uno de cada dos deportistas de alto nivel que tienen una relación laboral con un club o entidad deportiva ha estado en ERTE durante el tiempo de confinamiento.

DEPORTISTAS FEDERADOS Y JÓVENES EN EDAD ESCOLAR

En el caso de los deportistas federados, dos de cada diez ha visto empeorar su estado de salud en cierto grado después del confinamiento. Han perdido resistencia (41,7%), y fuerza, potencia o masa muscular (24,0%), principalmente.

Afirman que lo más preocupante tras este tiempo es la preparación técnica y durante la desescalada aunque su motivación y satisfacción ha sido positiva, incluso mejor que antes de la pandemia, la efectividad parece haberse resentido, presumiblemente por las limitaciones interpuestas en las fases de vuelta a la nueva normalidad.

En el caso de los jóvenes en edad escolar que practican deporte, el tiempo de parón deportivo les ha llevado a echar de menos especialmente compartir tiempo con los amigos a través de su práctica deportiva, como citan siete de cada diez consultados. Y las barreras para continuar con cierta actividad física apuntan a la falta de motivación sufrida como principal aspecto, a diferencia de otros colectivos.

En este colectivo se aprecia el peso de la carga lectiva extra que ha supuesto la formación y un 3,6% afirman que abandonan el deporte por centrarse en los estudios y el miedo al contagio.

POBLACIÓN AFICIONADA

Por otra parte, el 14,1% de la población deportista aficionada de Navarra dice haber empeorado su salud en uno u otro grado tras el confinamiento. Un impacto mayor entre quienes ya presentaban un estado de salud menos sólido.

Así, un 9,1% de la población general consultada calificaba su estado de salud antes del confinamiento como regular, malo o muy malo, habiéndose incrementado este grupo hasta el 17% tras el periodo de confinamiento.

La población deportista aficionada ha visto cómo una de las principales consecuencias en la salud del confinamiento ha sido el aumento de peso, como cita uno de cada tres participantes en el estudio, el 32,4%. Son quienes mayores problemas para desconectar de las preocupaciones han tenido de forma estable (19,2%), o ha vivido cuadros frecuentes de incertidumbre (35,8%) y menor sentimiento de alegría.