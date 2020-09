¿El 5G podría ser peligroso para nuestra salud?

¿Os acordáis de cuando los móviles solo nos permitían mantener una conversación? Era el 1G. Después nos dejaron enviar SMS, luego llegó la conexión a Internet, con el 3G y, después, la banda ancha (4G). La próxima parada será la llegada de la quinta generación: el 5G, que nos traerá, entre otras cosas, un aumento de la velocidad, ya que podremos navegar hasta a 10 gigabytes por segundo. Pero, ¿qué consecuencias puede tener su implantación en nuestra salud?

Se espera que 5G aumente el rendimiento y una amplia gama de nuevas aplicaciones, incluido el fortalecimiento de la salud electrónica (telemedicina, vigilancia remota, telecirugía...) La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha calificado la tecnología móvil como cancerígeno del nivel 2B. “Eso quiere decir: posiblemente carcinógenos para los seres humanos, esto es, cuando se considera que una asociación causal es creíble, pero el azar, los sesgos o los factores de confusión no pueden descartarse con una confianza razonable", señala el científico, JM Mulet, divulgador y autor del libro ¿Qué es la vida saludable?

Según la OMS, hasta la fecha, y después de muchas investigaciones realizadas, no se ha relacionado causalmente ningún efecto adverso para la salud con la exposición a tecnologías inalámbricas. Las conclusiones relacionadas con la salud se extraen de estudios realizados en todo el espectro de radio pero, hasta ahora, solo se han llevado a cabo unos pocos estudios en las frecuencias para ser utilizadas por 5G. El calentamiento de tejidos es el principal mecanismo de interacción entre los campos de radiofrecuencia y el cuerpo humano. Los niveles de exposición a la radiofrecuencia de las tecnologías actuales dan como resultado un aumento insignificante de la temperatura en el cuerpo humano.

A medida que aumenta la frecuencia hay menos penetración en los tejidos corporales, y la absorción de la energía se limita más a la superficie del cuerpo (piel y ojos). Siempre que la exposición general se mantenga por debajo de las pautas internacionales no se anticipan consecuencias para la salud pública. A pesar de esto, organizaciones como Ecologistas en Acción han avisado de que la puesta en marcha del 5G se habría llevado realizado “sin evaluar sus posibles efectos sanitarios y ambientales”.

“Categoría de la IARC: puede inducir a confusión. Lo primero que hay que decir es que es una lista cualitativa, no cuantitativa. Esto quiere decir que te dice que produce cáncer, pero no en qué cantidad. En la categoría 1, "cancerígeno seguro", se encuentra el plutonio, la radiactividad, pero también el tabaco, el alcohol y la carne procesada como el embutido o el jamón serrano. Nadie se plantea prohibir la carne, entre otras cosas, aunque aumenta la probabilidad, es muy baja, nada que ver con el alcohol, el tabaco o las radiaciones ionizantes. Por lo tanto, el comunicado ese en el que alertan del peligro, no tiene ni pies ni cabeza, no se pueden considerar una fuente fiable de información”, señala el científico.

Pasaremos el detector de fake a titulares de la prensa relativos a la app Radar COVID. También escucharemos la sección Mundo Millennial, en la que el joven Luis Boya nos da su particular visión sobre esa generación que no es ni mucho menos perdida. Atenderemos las llamadas de nuestro buzón de la mano de nuestro compañero Quique Lencina 650 683 476

El uso de la app Radar COVID ha crecido un 103% en el último mes -desde el 15 de agosto al 15 septiembre- y se utiliza por el 13,6% de la población española, según un estudio realizado por la consultora pionera en el uso de la Tecnología Observacional Smartme Analytics, que permite ofrecer un reflejo preciso del uso real de los servicios digitales. “Es importante decir que para que sea efectiva se lo tiene que descargar el 20% de la población, y eso lo sabemos por el estudio piloto hecho en la Gomera. Es absolutamente anónimo y no recoge ningún dato. Tampoco consume mucha batería ni datos. Lo importante es que hasta que no tengamos vacuna solo tenemos prevención, y esta herramienta nos puede ayudar”, señala JM.Mulet.

Radar COVID permite rastrear automáticamente los contactos de las personas contagiadas y contactar con ellos para que tomen las precauciones necesarias para evitar la extensión de la pandemia, si bien la clave de su éxito depende de que sea utilizada por la gran mayoría o la totalidad de los ciudadanos. Esta app, gratuita, e impulsada desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial avisa de manera anónima a los usuarios de los posibles contactos que haya podido tener durante los últimos 14 días con personas que han dado positivo o están infectadas.

¿Cómo funciona? Por Bluetooth de para preservar la privacidad de todos. Con Radar COVID de forma anónima podemos comunicar nuestro diagnóstico positivo y el tiempo de exposición a las personas que han estado en contacto con nosotros.

Según el Ministerio de Sanidad, si el 20% de la población se la descarga y la usa podría reducirse la propagación del virus un 30%. Ahora es más necesario que nunca que las Comunidades Autónomas integren esta aplicación en sus sistemas sanitarios y podamos dar a la tecnología un buen uso.

