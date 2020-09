Varias cosas positivas aunque un premio demasiado grande

Vaya por delante que los tres puntos que ha obtenido el Valencia en San Sebastián son un botín demasiado suculento para lo que ha acontecido durante el partido ante la Real Sociedad. Si bien la primera parte estuvo equilibrada, o incluso a los puntos el Valencia pudo ser algo mejor porque sobre todo al principio sorprendió a su rival con una presión adelantada que no había utilizado en los partidos precedentes, no es menos cierto que en la segunda parte la Real fue muy superior, estuvo muchos minutos mereciendo el 1-0 y varias ocasiones para conseguirlo.

Vaya por delante también que si el desenlace que se dio en el último segundo del partido con el gol anulado a la Real Sociedad hubiese ocurrido en la otra portería, estarían los muchos ultras forofos que sólo ven los errores arbitrales en una dirección hablando durante todo lo que queda de semana de robo, atraco, mano negra y demás. Y el gol está perfectamente anulado. Chapeau para el VAR, un instrumento en el que yo creo mucho.

Pero después de esto me apetece destacar varias cosas positivas. La primera Javi Gracia, que me estaba empezando a generar algunas, no dudas, pero sí incertidumbres. Hoy, su planteamiento de salida me ha parecido muy valiente. Muy atrevido. Con varios jóvenes en la parte de arriba y con ellos presionando muy arriba la salida de balón del rival. Y por eso en la primera parteel Valencia despistó completamente a un equipo que normalmente juega muy bien al fútbol.

Y varios nombres propios. Voy a quedarme fundamentalmente con cuatro:

- Maxi Gómez.- Un delantero centro está para marcar goles. Llevamos cuatro partidos y el uruguayo ha marcado en tres. Hoy era un partido difícil para él. De esos que un delantero sabe que no va a tener muchas y que la o las que tenga las tiene que aprovechar. A la cazuela.

- Gayà.- Y eso que en el tramo inicial de la segunda parte sufrió y mucho con Januzaj. Pero el capitán siempre está ahí dando el callo. No se rinde jamás y dos subidas suyas fueron determinantes. La primera con un exquisito control y asistencia a Kangin y la segunda con un perfecto control orientado y centro medido para el gol de Maxi.

- Correia.- Verlo en la alineación inicial ya daba miedo sólo al leer su nombre. Y es que sus escasas apariciones la temporada pasada fueron como entrar en el pasaje del terror. Pues hoy todo lo contrario. Espectacular partido en defensa del portugués. Lo hizo todo bien. Primero con Barrenetxea y luego, ojo, con Oyarzábal. Sobresaliente.

- Wass.- Y para él la matrícula de honor. El partido del danés es de 10. No de 9, ni de 9,5. De 10. Todo lo hizo bien. Con balón, dándole ese criterio al centro del campo del que había adolecido en las tres primeras jornadas; incluído el pase largo sensacional a Gayà en la juugada del gol. Y sin balón, aún más espectacular; ayudando a la recuperación de muchas pelotas en la zona ancha y además, ayudando también a sus compañeros de defensa, tanto a los centrales como a los laterales. Este comodín es uno de los mejores fichajes del Valencia en las últimas temporadas.

Y ahora, que lo positivo sea cada vez más destacado que lo negativo. Porque como veníamos de tres imágenes bastante reguleras o incluso alguna deficiente, pues esto nos parece mucho. Pero no es tanto eh. Insisto en lo primero, para mí la victoria es demasiado premio y queda mucho por mejorar.