Podemos exige a la Junta que invierta en el GR-14

Podemos pide a la Junta de Castilla y León que invierta en el mantenimiento del GR-14. La procuradora por Burgos de esta formación política, Laura Domínguez, denunciaba esta mañana en Aranda que el gobierno autonómico ha faltado al compromiso adquirido en el mes de febrero, cuando por unanimidad de todos los grupos se aprobó una propuesta de este partido en este aspecto. Esta nueva iniciativa parlamentaria de Podemos exige a esta administración, que tiene las competencias sobre este sendero de gran recorrido que acaba de ser deshomologado por la Federación de Montaña por la falta de cuidados, que asuma su obligación para que pueda recuperar los requisitos que en su día cumplía para tener esta consideración. “No comprendemos por qué la Junta de Castilla y León desde febrero hasta este mes de septiembre no ha iniciado esos trámites para actualizar la homologación y sobre todo no está haciendo lo que se habían comprometido a hacer”, denuncia.

Laura Domínguez ha anunciado otras dos iniciativas parlamentarias que tienen una relación directa con Aranda. Una de ellas consiste en la petición de ayudas específicas para su comercio y la hostelería como compensación por las pérdidas económicas que ha implicado el confinamiento de esta localidad del mes de agosto. Aunque cada vez son más los municipios que están pasando por esta situación y no sabemos lo que nos deparará este otoño al respecto, Podemos entiende que las fechas en las que se produjo han generado un impacto económico incomparable a las que puedan sufrir otros territorios en otoño o invierno. Su procuradora denuncia también que la Junta de Castilla y León exige responsabilidad a los municipios, pero no está cumpliendo con el papel que le corresponde en lo que se refiere de dotar a los centros de salud de los rastreadores suficientes para controlar la trayectoria de los contagios. “Los rastreadores que se comprometieron a contratar no son todos los que están diciendo y la Atención Primaria sigue sufriendo mucho con los consultorios cerrados, conciertos de salud a medio gas con contrataciones que no se están cumpliendo, con los contratos MIR que comprometieron que tampoco se están llevando a cabo y, por tanto, entendemos que no puede ser que Aranda de Duero sufra ese confinamiento cuando la Junta de Castilla y León no ha hecho tampoco los deberes en la protección sanitaria que debía haber hecho”, detalla Domínguez, al anunciar la petición de su partido de “ayudas específicas para todos los comercios la hostelería o autónomos que hayan podido verse afectados durante ese periodo de confinamiento, entendiendo que efectivamente afectó a unos días de agosto que son fundamentales para el turismo de Aranda y de la comarca”.

La tercera cuestión que Podemos llevará a las cortes regionales tiene que ver con la empresa Ecoaranda y las denuncias que pesan sobre ella por parte de vecinos del entorno de esta planta de reciclado y compost ubicada en el kilómetro 1 de la carretera de La Aguilera. Laura Domínguez pedirá información a la Junta sobre la licencia ambiental de estas instalaciones y el expediente que la obligó a paralizar temporalmente su actividad al detectarse muestras de contaminación del agua en sus cercanías y quiere saber si la Junta actuará de oficio ante lo que podría constituir un delito medioambiental. En este sentido, el portavoz municipal de Podemos entiende que el Ayuntamiento debería también tomar cartas en el asunto. “Hay vertidos ilegales y el Ayuntamiento de Aranda parece que tampoco quiere tomar cartas en el asunto, cuando lo mínimo que debería hacer es preocuparse por esto que está sucediendo y ver qué ha sucedido para que haya estos vertidos que están contaminando el suelo y el agua”, apostilla Andrés Gonzalo.