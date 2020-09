El Ayuntamiento de Castelló inicia la tercera campaña de exhumaciones de represaliados por el franquismo

El consistorio inició el proceso en el año 2018. El objetivo es recuperar hasta 42 cuerpos en unos trabajos que durarán unas siete semanas y empezarán con la delimitación de las fosas. Una vez se determine la ubicación de los cuerpos, el equipo encargado de realizar esta tarde, retirará la tierra y extraerá los restos correspondientes a cada víctima.

La Diputación de Castellón ha aportado 50.000 euros de los 85.000 euros en los que está presupuestada la tercera fase de excavaciones de víctimas del franquismo iniciada en Castelló. Según fuentes de la Diputación, es la primera vez que la institución provincial aporta fondos para una campaña de esta naturaleza, tal como han indicado el presidente, José Martí, y la diputada de Memoria Histórica, Tania Baños, en el transcurso de la visita que han realizado en la tarde de hoy al cementerio civil de la capital de Plana, donde han coincidido con la concejala de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Castelló, Verónica Ruiz, y los concejales de Buen Gobierno y Cementerios, Ignasi Garcia e Isabel Granero. El presidente ha añadido que «estar hoy aquí resulta muy emotivo para nosotros» y que «respaldar una iniciativa emprendida años atrás por el Ayuntamiento de Castelló dota de todo el sentido a la nueva Diputación».

Martí fundamenta la implicación de la Diputación en el proyecto en la necesidad de «superar la anomalía histórica y democrática que supone el hecho de que 80 años después alrededor de 500 cuerpos permanezcan en una fosa común», una circunstancia que «una sociedad democrática no puede permitir, no es de recibo que todavía haya tantos restos humanos sin identificar, que no puedan estar donde se merecen, donde decidan sus familias».

Por su parte, Tania Baños ha detallado que la colaboración de la Diputación con el proyecto de excavaciones se formaliza mediante la firma de un convenio con el Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, en virtud del cual, la Diputación aporta 50.000 euros y la propia asociación y el Ayuntamiento de Castellón se encargan de la tramitación legal que se requiere para poner en marcha esta iniciativa. La institución provincial respalda de esta forma una iniciativa impulsada en años anteriores por la Generalitat Valenciana y, fundamentalmente, el Ayuntamiento de Castelló.

La diputada ha recordado que los fondos aportados por la institución provincial permiten atender una demanda histórica de la sociedad y recuperar la dignidad de muchas personas originarias de distintas poblaciones de la provincia que permanecen mal enterradas y sin identificar».

En total, esta tercera campaña permitirá atender las peticiones de recuperación de los restos de antepasados de 20 familias.