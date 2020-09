La batalla de los planetas

Hoy les traigo una historia de una batalla épica entre dos grandes superpotencias que se disputaron tiempo ha, un planeta entero. Podríamos pensar que se trata de ciencia-ficción pero no, es una historia real que ocurrió hace muchos, muchos años.

Concretamente hace 174 años. Los contendientes son Inglaterra y Francia y el planeta en disputa no fue otro que Neptuno.

Todo comenzó cuando un astrónomo francés descubrió que la órbita de Urano, que ya había sido descubierto, era un poquito rara. Vamos, que no iba por donde supuestamente tendría que ir, así que este astrónomo lanzó la hipótesis de que quizás había algo ahí arriba que hacía que Urano trastabillase.

Pocos tiempo después, un astrónomo británico dedujo que se tenía que tratar de un planeta nuevo. Mandó sus cálculos al Astrónomo Real de Inglaterra, que era como el Papa de los astrónomos, pero la correspondencia entre ambos se interrumpió.

Y llegamos al verano de 1846, momento en el que estalla la agria polémica, porque en paralelo un astrónomo francés y un astrónomo inglés se lanzaron a la búsqueda del presunto nuevo planeta. El 23 de septiembre de 1846 el equipo del astrónomo francés vio a Neptuno y dijo: ¡tate, ahí está! El equipo inglés, al saber lo de los franceses, se dio cuenta de que había visto a Neptuno dos veces un mes antes, pero no se había percatado.

A raíz de esto, estalló la polémica, y eso que no había Twitter. Los franceses decían: nosotros lo vimos y supimos que era un planeta. Y los ingleses decían: pero nosotros lo vimos primero.

Y he aquí el giro inesperado de esta historia. Tiempo después de este rifirrafe, se descubrió que 200 años antes, un tal Galileo, que no se si les suena, ya había descubierto a Neptuno, solo que para él era una estrella gordecha y no un planeta.

¿Y de donde era Galileo? Pues de la bella Italia. Así que, en conclusión, cuando colonicemos Neptuno ya sabemos que llegará antes la pizza que los croissants y el té. Qué duda cabe.