CIG denuncia que La Veneciana despide a un operario que había comunicado tener síntomas de COVID-19

La empresa cristalera La Veneciana, antes Portaglás, ha despedido a un trabajador un día después de comunicar que sufría síntomas de la Covid19, según denuncia la CIG. El operario empezó a trabajar con un contrato de relevo el 1 de septiembre y quince días después, cuando le dijo que tenía que estar confinado, la dirección le comunicó que no había pasado el período de prueba, según señala el sindicato. Mario Maceiras, de la CIG aclara que este plazo ya había sido superado: "O traballador levaba varios días traballando sen periodo de probas, non poden invocar esa causa cando xa non existe".

Ha denunciado el caso ante Inspección de Trabajo. Se da la circunstancia de que recibió la noticia del despido el mismo día en el que su compañera sentimental dio a luz.