Estrella Galicia hará una cerveza con propiedades antiinflamatorias

Una bebida con propiedades antiinflamatorias. Este es el proyecto de investigación en el que está trabajando Estrella Galicia junto a empresas del sector del mar y de la conserva. Cuenta con una inversión de dos millones y medio de euros, de los que la Xunta aporta la mitad.

"Las bebidas funcionales tienen un hueco en el mercado todavía por explorar"

Lo ha anunciado el presidente Alberto Núñez Feijóo en su visita de esta mañana a MEGA, el Museo de la cervecera: "Es un proyecto en el que vamos a invertir alrededor de dos millones de euros, pero entendemos que si conseguimos acreditar las propiedades de estas bebidas, cada vez serán más importantes en nuestra alimentación. Con su producción Estrella Galicia también quiere incorporarse a la investigación y a la biotecnología, y las bebidas funcionales tienen un hueco en el mercado todavía por explorar"

La fábrica de cervezas más grande del mundo

El consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, aplaude el acuerdo del gobierno con los agentes sociales sobre la ampliación de los ERTE. Ha admitido que la pandemia ha dejado una situación complicada, que ha obligado a introducir cambios en su plan de negocio. Con la mirada puesta en el polígono de Morás donde construirá la fábrica de cervezas más grande del mundo, Feijóo ha afirmado que la Xunta está construyendo los viales y llevando el agua para que la "Estrella" tenga el mismo sabor de siempre.

La empresa Hijos de Rivera cerró el año pasado con un incremento de ventas del 13%, una subida de la facturación de un 12% y la contratación de 110 trabajadores, que suman una plantilla de 1.200. La inversión ascendió a 110 millones de euros. Luego vino la pandemia de la Covid19. Estrella Galicia subraya que no ha realizado ningún ERTE y no ha despedido a ninguno de sus empleados, circunstancia que ha alabado en su visita el presidente de del gobierno gallego, afirmando que la empresa de la familia Hijos de Rivera e Inditex han sido de las pocas compañías que no "han tirado del dinero público para financiar el salario de su plantilla".