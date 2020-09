Borges justifica su vuelta al Deportivo en Segunda B: "Aquí soy feliz"

El internacional costarricense Celso Borges ha justificado este miércoles el porqué de su regreso al Deportivo en Segunda División B: en el equipo blanquiazul y en A Coruña es "feliz".

Borges defendió la camiseta del Deportivo en Primera División entre 2015 y 2018, cuando fue traspasado al Göztepe turco, del que ahora retorna con 32 años para jugar de blanquiazul en la categoría de bronce del fútbol nacional.

"Aquí soy feliz, aquí me encuentro bien, es un lugar donde siempre me trataron muy bien, tanto los del club como los de fuera, me siento bien en la ciudad, bien ubicado, mi esposa también, a mis padres les encanta, el reto deportivo es enorme y lo veo como una oportunidad muy linda para volver a llevar al Deportivo adonde tiene que estar", comentó.

El centrocampista reconoció que la "experiencia" que tuvo en Turquía, donde rescindió unilateralmente su contrato en agosto, le hizo "valorar lo que tenía" en el Deportivo.

"La vida es muy corta, más en estos tiempos un poco complicados, y hay que disfrutarla. Antes tendía a pensar en el futuro y ahora disfruto el momento en que estoy", precisó

Borges incidió en que regresa al Deportivo también como gesto de agradecimiento por haberle abierto en el pasado las puertas del fútbol español.

"Me encuentro muy bien aquí, el reto deportivo es bastante llamativo y hay que ser agradecido en la vida con una ciudad, una gente y un club en el que tuve una bonita etapa. No tengo problema en jugar en esta división porque lo que pienso es que voy a jugar con el Dépor", arguyó.

El futbolista destacó la "calidad" que ha visto en la plantilla, que debe conjugarse, en su opinión, con un "buen grupo", y advirtió de que, "solo con la camiseta", el Deportivo no ganará partidos en Segunda B.