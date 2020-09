Cómo nos ven y qué interesa en Iparralde sobre la actualidad informativa de Euskadi

La sección transfronteriza La Muga, que durante el periodo estival se ha emitido en la antena de la Cadena SER en Gipuzkoa, finaliza la temporada mirando a su hermana mayor del otro lado de la frontera. Y lo hace con la persona que lleva 25 años cubriendo la actualidad de Gipuzkoa y Navarra para France Bleu Pays Basque, la radio líder en su territorio, Iparralde.

Hace 25 años, Sergio Puertas, que había iniciado su andadura radiofónica en la SER, aprovechó su conocimiento del francés para hacer unas prácticas en la sede de France Bleu en Bayona. Tanto le gustó, que ya nunca ha dejado de realizar esa labor de comunicación transfronteriza, en secciones como Cap au sud (que se podría traducir como Rumbo al sur), y que realiza de lunes a sábado.

Para llevar a buen puerto una tarea de esta magnitud, es primordial conocer cuáles son los temas de nuestra actualidad que más interesan en Iparralde. Como nos cuenta Sergio, ya desde el inicio, uno de las primeras y principales puertas de entrada fue el fútbol: “Es un tema delicado porque los jugadores no siempre se sueltan a la hora de hablar con la prensa, pero es verdad que con Philippe Montanier y con Antoine Griezmann tuve enganche. Por ejemplo, cuando entrevistaba a Griezmann, si con la Real habían hecho un partido desastroso, él te lo decía directamente”. Aparte del deporte, la cultura es otro de esos ámbitos que siempre mantienen su poder de atracción intacto. Esa cultura que nos diferencia, pero también aquella que nos acerca: “La música en concreto también une mucho… Existe claro esa unión entre la música euskaldun de un lado y del otro y además se ven cada vez más colaboraciones en ese sentido”.

Pero más allá de la cercanía o lejanía cultural, como ocurre en la mayoría de las zonas fronterizas internacionales, una parte importante del trasiego de personas a través de la muga tiene que ver con el consumo, por la inevitable diferencia de precios en distintos productos y servicios, así como con el ocio puro: “Tanto de un lado como del otro, cruzamos la frontera para comer, hacer compras, pasear… en definitiva, para pasar un rato agradable”.

Tras más de 25 viviendo en primera persona la actualidad en Francia, es inevitable percatarse de los profundos cambios sociales que se han ido produciendo en los últimos años. Aunque en Cap au sud se eviten los temas de política pura, movimientos tales como el de los chalecos amarillos afectan inevitablemente a cualquier medio informativo. Si bien dicho movimiento no se ha producido en España, la clave que Sergio indica para entenderlo sí nos suena bastante familiar: “Este movimiento se debe en parte al hartazgo de la ciudadanía con los políticos, tanto de un lado como del otro, según veían que no cumplían las promesas que hacían. Una buena muestra de ello es que la popularidad del presidente Emmanuel Macron está bastante tocada. Es un presidente que en general fue muy aclamado al principio, con mayoría absoluta, pero hay varias de sus promesas iniciales que la gente no ha visto cumplidas”.

Con o sin cambios sociales, Sergio Puertas seguirá sin duda allanando el camino del entendimiento transfronterizo desde las ondas, para que nuestros convecinos nos entiendan cada día un poco mejor.