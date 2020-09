Colorín Colorado

Las historias tradicionales han ido llegando a nuestros días con ese comienzo que, en cuanto lo escuchas, oyes o lees, adivinas que estás ante una breve narración enmarcada en una historia imaginaria (o no tan imaginaria, a veces)

Si escribiera hoy en la pizarra 'Érase una vez...' seguro que te introducirías, quieras o no, en el cuento que vendría a continuación, en vivir su argumento, en sentir la sinergia con sus personajes y en imaginar los lugares en los que se desarrolla esa narración.

E irías siguiendo todo el hilo hasta que, más pronto que tarde, escribiera en la pizarra otra frase que te causa el efecto casi opuesto: te coloca en tu vida diaria, en tus propios y sufridos argumentos y te devuelve a tu mundo real que, como bien sabes, es mucho más complejo que cualquier ficción.

'Colorín, colorado...' y ahí acabaría todo lo irreal, lo fantasioso, lo ensoñador. Ahí finalizaría la empatía que estabas practicando con alguno de los personajes. Ahí volverías a ser tú y a recuperar tu propia percepción de la realidad.

Hoy vives tiempos de historias fabricadas, de narraciones que te quieren imponer. Cuentos que duran muy poco en el tiempo. Ya sabes que, en este tiempo de Gigas, 5G y tecnología a rabiar, todo se desvanece en un plis plas.

Hace escasos días te contaron que hubo una vez un gobierno malvado que impidió que el Rey de las Españas asistiera a un acto en Barcelona. Te han contado que fue un despropósito, que jamás había ocurrido, que quién era el Gobierno para decidir si el monarca va o no a un determinado acto. Te metiste, estoy seguro, dentro de la historia. Imaginaste, por un momento, que eras Carlos Lesmes hablando por teléfono con Felipe VI, o incluso que eras Felipe VI hablando con Pedro Sánchez, o que eras Pedro Sánchez hablando con Lesmes. Por imaginar, seguro que te sentiste, en algún momento, participando en aquel acto maldito al que no dejaron ir a su majestad. Y en ese cuento te han llegado a decir que el Rey, como dice la Constitución Española, es símbolo de unidad y permanencia del Estado. Y es verdad, lo dice.

Pero como eres persona inquieta, que ya nos vamos conociendo, te has ido a leer esa Constitución, que a algunos tanto se les llena la boca de nombrarla, y mira tú por dónde que te has encontrado con un parrafito sin importancia donde dice que los actos del Rey serán siempre refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros. Es lo que tiene el que vivas en una monarquía parlamentaria, donde la soberanía reside en el pueblo y sólo en el pueblo. Menos mal que te gusta confirmar las cosas cuando te las cuentan. El cuento ya te va sonando de otra manera.

Casi acabando el cuento, habrás visto (tú, que estás en el mundo de las redes sociales) fotos de despacho desempolvadas mostrando la imagen de Felipe VI, en una campaña más de determinados sectores conservadores de nuestro país, de intentar aprovecharse de los símbolos e instituciones que deberían unirnos, a ti, a mí, a todos; habrás visto también esos gritos fuera de todo lugar de 'Viva el Rey' que ya vivimos a principios de año en el Congreso en un gesto sin precedentes de la bancada popular. Y sabes, tan bien como yo, que flaco favor le hace todo eso a Su Majestad, D. Felipe.

Pero... colorín, colorado. Ahí queda escrito en la pizarra. Como tú dices: 'esto no da pa más'. No hay ningún riesgo para la monarquía. Vuelve a tu vida, a tu realidad. Si la monarquía acabara siendo propiedad del imaginario de una opción política, sea la tuya, la mía o la de otros, estaría iniciando el proceso de su desaparición. Algo que muchos desearían, y no estamos hablando de los republicanos, precisamente. Felipe, mientras sea rey, es tu rey, es mi rey, es el rey de todos. Que no te cuenten siempre los mismos cuentos.

PD.

Hoy me apetece lanzar también un 'colorín, colorado...' a Quim Torra. Igual comienza otra historia, otro cuento, pero creo que -tanto tú como yo- necesitábamos que acabara éste. Nos vemos en la próxima pizarra.