La conferència de Grezzi tanca la Setmana de la Mobilitat d'Ontinyent

“Cada municipi i cada carrer són diferents, no es poden fer canvis en la mobilitat sense estudis específics”. Així ho manifestava aquest dimarts en Ontinyent el regidor coordinador de l’àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic de València, Giuseppe Grezzi, qui intervenia en la conferència-col.loqui “La mobilitat urbana sostenible en temps de la Covid19", al marc de la Setmana de Mobilitat d’Ontinyent, en la qual va respondre a qüestions plantejades des del públic, com ara dels membres del col.lectiu Ontinyent en Bici o de les autoritats locals.

Grezzi, que feia estes declaracions en resposta a una pregunta directa de l’Alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, al voltant de les modificacions als carrils del trànsit rodat als municipis, posava de relleu que “l’orografia d'Ontinyent és complicada", i va recomanar que abans de prendre cap decisió com podria ser la transformació de vies bidireccionals en unidireccionals per guanyar espai per a vianants i bicicletes “és necessari un anàlisi molt detallat" de la situació prèvia i les possibles conseqüències de cada canvi.

Per a Giuseppe Grezzi "s'ha de tenir en compte quins són els itineraris principals, si es poden trencar, si hi ha itineraris perifèrics, si hi ha amplària suficient, si hi ha estacionaments als voltants o quina es la intensitat del trànsit. Són qüestions complexes que requereixen estudis específics. A València per ha fer canvis ens vam recolzar en un Pla de Mobilitat, però hem hagut de desenvolupar-lo”, assenyalava, i posà com a exemple la reforma de la Plaça de l’Ajuntament: “hem estat 4 anys estudiant fent estudis i planificant aquest canvi perquè es necessita tenir totes les dades. Ara bé, quan tot està damunt la taula cal prendre la decisió i no dubtar", va afegir.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, qui intervenia com a moderadora de l’acte organitzat des de la seua àrea, explicava que a Ontinyent “també tenim un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, però cal adaptar-lo a cada cas, tenint en compte a qui afecta i quins són els avantatges i inconvenients. En parlar de mobilitat no es tracta d’imposar coses, sinó de tenir una estratègia adaptada a totes les mobilitats per garantir un repartiment equitatiu de tot l’espai públic que afavorisca el desplaçament segur i saludable de totes les persones”, explicava.

Per a l’Alcalde d’Ontinyent, la mobilitat urbana a les ciutats ha de partir d’un concepte bàsic com és "el d’oferir alternatives al vehicle privat que siguen segures i sostenibles, que la gent puga triar com moure’s per la ciutat. Jorge Rodríguez va coincidir amb Grezzi en què l’orografia d'Ontinyent condiciona la implantació de mobilitats alternatives, però destacà que tot i això el Govern d’Ontinyent està duent a terme accions i inversions que van en la direcció d’aconseguir pacificar el trànsit i augmentar els desplaçaments tant a peu com en bicicleta o en transport públic. Rodríguez va agrair Giuseppe Grezzi que acceptés la seua invitació a participar en el Setmana de la Mobilitat d’Ontinyent i destacà les aportacions que de manera permanent fan col·lectius com Ontinyent en bici per a millorar la mobilitat de la ciutat.