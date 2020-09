Ximo Puig valora la homogeneidad frente al coronavirus pero cree que Madrid "no es el ejemplo"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de "cualquier medida homogeneizadora que dé criterios de objetividad" frente al coronavirus, pero ha considerado que la Comunidad de Madrid "no es el ejemplo" de la gestión de la pandemia y su liderazgo en este asunto "no es lo más pertinente".

Puig se ha referido así, en declaraciones a los periodistas, al principio de acuerdo entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid para aplicar las mismas limitaciones en los municipios españoles de más de 100.000 habitantes con alta incidencia de COVID-19.

Ha asegurado que siempre ha estado de acuerdo con "cualquier medida homogeneizadora que dé criterios de objetividad", pero ha considerado que Madrid "no es el modelo", y ha agregado que aunque está bien que haya una relación bilateral, donde se deben decidir estas cuestiones es "en el espacio multilateral".

Puig ha dicho que no cree que las medidas adoptadas en Madrid sean un estado de alarma encubierto, como ha criticado el lehendakari, Íñigo Urkullu, porque "va a formar parte de un acuerdo en el Consejo Interterritorial" de Salud, y ha destacado que le gustaría que "hubiera la máxima cooperación entre administraciones. Estamos todos juntos en la causa común contra la pandemia", ha subrayado.

"Todo aquello que se pueda hacer de una manera común, que podamos coparticipar, corresponsabilizarnos, creo que es un camino adecuado", ha afirmado Puig, para quien "esa visión de cogobernanza que ha impulsado el Gobierno de España es positiva".

No obstante, ha precisado que la Comunidad de Madrid "no es el ejemplo, de ninguna manera, de lo que ha sido la gestión de esta pandemia", y aunque ha dicho respetar "sus decisiones y su vía", ha destacado que "la vía valenciana no tiene nada que ver con la de Madrid".

El president ha dicho que le parece bien el principio de acuerdo entre el Gobierno y Madrid porque lo que hay que hacer, a su juicio, "es superar los enfrentamientos entre las instituciones", pues estas están "para colaborar y cooperar", no para enfrentarse.

"En la pandemia ha habido comunidades que han intentado partidizar, politizar este momento tan difícil y nosotros hemos defendido que esta no es la posición. La posición es superar las barreras e intentar ponernos de acuerdo porque solo hay un enemigo común, que es la pandemia, y hemos de superarla", ha manifestado.

Puig ha afirmado que en estos momentos no habría ninguna población de la Comunitat Valenciana afectada por estas restricciones, ya que la incidencia del virus es la más baja de España en los últimos siete días, pero ha advertido de que puede haber "problemas en otro momento".

"Esto no es para exhibir ningún tipo de triunfalismo", ha manifestado, y ha asegurado que si en la Comunitat hubiera una incidencia del virus que exigiera una mayor respuesta, se daría porque mantienen "un nivel exigencia alto de restricciones" aun teniendo "una incidencia bastante más baja" que otras autonomías