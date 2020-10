El impacto económico y laboral en la Ribera a causa del covid

La sociedad y la economía se enfrentan a una crisis diferente. Una crisis sanitaria que trastoca en otros ámbitos y que ha dejado más tocado a unos sectores que a otros. Y sobre su influencia en Aranda hemos charlado este jueves en nuestro tiempo de Hoy por Hoy con José Ramón Nogales, vicepresidente del colegio de graduados sociales de Burgos.

"El covid está influyendo empresarialmente a todos los sectores pero sobre todo al turismo, hostelería y gran parte del comercio", cuenta Nogales al valorar una encuesta de FAE en el que un 17% de participantes han sido ribereños, pero teniendo en cuenta que una importante parte de los mismos pertenecen a los mencionados sectores más perjudicados.

Y analizando los sectores y la situación de las empresas ribereñas, cuenta que "ante todo no se puede generalizar". "El punto más crítico es que no sabemos cuándo va a acabar esto, sobre todo con esa parte hostelera y bodeguera, que aquí tiene mucho que decir. Ahí tenemos un déficit tremendo. Y es importante reseñar que no es una crisis económica como otras", añade.

Pero haciendo un rápido repaso, Nogales extrae muchas noticias positivas que demuestran que hay sectores de la zona que están saliendo adelante e incluso no están encontrando mano de obra. "La construcción en la zona es muy importante, y a futuro con el PGOU hay oportunidades. En reformas hay gente que no está encontrando trabajadores. Y ahí tenemos derivados a yesistas, fontaneros y electricistas, que en algunos casos tampoco están encontrando a gente. En agroalimentación sabemos que estamos en vendimias, son empleos más temporales en función de la situación pero se genera un volumen de trabajo importante, al igual que empresas de patatas, cebollas y demás que están haciendo inversiones y que cuentan con un volumen importante de trabajadores que también está dando trabajo", apunta.

Sobre industria, el estado de las tres empresas más voluminosas de Aranda es diferente. "Pascual puede estar algo más afectado por su relación con el sector HORECA, pero están en muchos ámbitos de sostenibilidad que les da tirón. Michelin ha normalizado su trabajo y sé que el chute de ruedas y automoción está a nivel elevado, que hace cinco meses parecería una locura. Y GSK es puntera por ser farmacéutica, que ahora está teniendo mucho recorrido", advierte.

Pero Aranda tiene mucha más industria y empresas que están teniendo un buen momento. "Tenemos una industria del metal puntero, y este grupo de empresas del sector que ha venido hace poco tiempo y que se están apoyando en lo que pueden, están trabajando muy bien apostando por la internacionalización y generando empleo. Nuestros convenios colectivos en este sector está mejor en nuestra provincia que en Barcelona o Madrid. Y eso es riqueza para Aranda. Y el otro sector al que doy importancia es el de las empresas de transportes. A nivel nacional está un poco más estable, donde está disparado es el internacional. Y muchas veces tiene que pedirse apoyo a trabajadores comunitarios porque no hay españoles interesados, y los sueldos están en un nivel competencial", sentencia.

Un análisis que en definitiva demuestra que la economía ribereña se ha visto afectada por el covid en unos sectores más 'de a pie', pero que en otros no ha afectado, y de hecho sigueN teniendo tirón. Una charla que se ha complementado hablando de otros factores, y que puede reproducirse en el siguiente audio.