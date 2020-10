La Generalitat reclama "aislar Madrid y no marear la perdiz con peleas de patio de colegio"

En una entrevista en SER Cataluña, Josep María Argimon ha señalado que “el virus se mueve y eso quiere decir que te acabará tocando. Por eso lo que ocurre en Madrid es tan importante”. El responsable de Salud Pública de la Generalitat afirma que en la capital “se está haciendo una pelea de patio de colegio, demasiado politizada. La discusión debería ser muy técnica. Lo único que se hace es daño a la ciudadanía”.

Argimon reclama “acciones que se tomen rápidamente, con determinación y la complicidad de la gente”. Dice que “todas las decisiones deben tomarse con evidencia científica y hay que poder explicarlas muy bien para que la gente te crea.”

En ese sentido defiende que “hay que limitar la movilidad y aislar Madrid. Hay que perimetrar, no dejar entrar ni salir como se hizo en las comarcas catalanas del Segrià o la Conca d’Òdena”

El responsable de Salud Pública de Cataluña cree que ”500 contagios por cada 100.000 habitantes como nota de corte está bien, pero si la curva sube rápidamente debes tomar medidas antes, algunas con 200”

Josep María Argimon ha explicado que en Cataluña “estamos en una situación de estabilidad tensa. Haremos un poco de serpentina con pequeñas subidas y bajadas, y espero que entremos en el invierno con las cifras actuales.”

Y ha negado presiones políticas: “Si en algún momento me sintiera desautorizado, me iría. Ya tengo la carrera hecha y ya lo he hecho antes”