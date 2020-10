5 restaurantes seguros de A Coruña para época de pandemia

¡Hola, marineros!

¡Qué raro se me hace escribir esta frase después de tantos meses sin pasarme por aquí. Antes de nada pediros disculpas por la desaparición, pero no me encontraba con fuerzas para escribir. ¡Y no por falta de ideas! Esta publicación que hoy os traigo llevaba meses pensada pero no lograba materializarla.

Durante todo este tiempo he estado a tope de trabajo, que entre otras cosas consiste en escribir, y lo que menos me apetecía al finalizar mi jornada era pasar un minuto más delante del ordenador.

Hasta hoy. Este fin de semana me he animado y me he dicho. ¡Venga, toca volver! Y no solo porque el blog merece recuperar la vida, sino porque me gustaría contribuir de algún modo con aquellos establecimientos que están haciendo un esfuerzo por hacer las cosas bien en lo que respecta a la pandemia.

Ya sabéis que a mí me encantaba conocer sitios nuevos y luego recomendarlos pero también es cierto que he dejado de ir a muchos de los lugares que frecuentaba porque no creo que se estén tomando en serio el problema del covid. Así que, en lugar de señalarlos, me he dicho: hagámoslo en positivo, recomendemos a nuestros amigos y familiares aquellos establecimientos que sí lo hacen bien para darles visibilidad y, de esta manera, ayudarlos.

Eso es lo que voy a hacer hoy, hablaros de cinco sitios en los que de un modo u otro me he sentido cómoda comiendo o tomando un café. También quiero dejar claro que es una opinión personal. En ningún caso sé cómo lo hacen en la cocina o una vez echan la verja, sino que me guío por sensaciones: porque cumplen las distancias, porque los camareros llevan la mascarilla bien colocada, etc. ¿Os apetece conocerlos? Vamos allá.

Koh Lanta

Sin duda el primero tenía que ser Koh Lanta. No es la primera vez que hablo de él en Llegando a puerto, ya estaba entre mis favoritos de 2018 y sigue siéndolo. Tras el confinamiento tenía claro que sería mi primera opción y así fue: primero con comida a domicilio y después en el propio restaurante. ¡Incluso fue el lugar elegido por mis amigas para invitarme a cenar por mi cumpleaños!

El local no es muy grande así que estaba complicado cumplir distancias, pero además de que redujeron el número de mesas en el interior (al menos al principio, no sé ahora sin restricciones en la ciudad) ampliaron muchísimo su terraza. Las mesas están a varios metros unas de las otras y además son bastante anchas, con lo que también cumples distancia con tus comensales, algo importante si no sois convivientes.

Ahora que empiezan las lluvias será difícil disfrutar de todas esas mesas, pero hay unas cuantas bajo los soportales que suelen mantener todo el invierno, así que se puede probar.

La comida, tan deliciosa como siempre (su plato fuerte es el Pad Thai) y el personal, sigue igual de sonriente bajo las mascarillas.

Si os interesa ir, ahora sí reservan mesa vía telefónica. Tenéis que llamar desde las 13.30 para comer y desde las 20.30 para cenar, pero paciencia que no es fácil.

Nana Pancha

Justo en frente de Koh Lanta está Nana Pancha, otro lugar al que fui este verano. Recordaba su terraza muy pequeñita pero la han ampliado y fue donde cené. Durante ese tiempo pude comprobar que los camareros limpiaban las mesas entre cada cliente y que dentro, te obligaban a tener la mascarilla puesta hasta que no te servían la comida o la bebida.

Lo único que no sé es cómo se las han apañado para cumplir las distancias en la zona de la cantina, porque la recuerdo (de antes de confinamiento) bastante estrecha. Así que ahí no os puedo indicar.

Boca Negra

En este caso, la recomendación no es tanto por la actuación de su personal, sino porque es de las pocas terrazas de la zona del centro que he visto que cumple con las distancias. Si estáis preocupados, como yo, por la ligereza con la que la gente se toma las medidas anticovid, probablemente estaréis escandalizados con las terrazas de La Marina.

Pues bien, en Boca Negra tan solo tienen una línea de mesas pegadas a la pared en la calle Luchana y en otras dos o tres en Riego de Agua, muy separadas unas de las otras, incluso llegaron a tener barrera física entre ellas.

No sé cómo será el interior porque no entré, pero durante la cena que tomé allí este verano, me sentí bastante segura, de hecho había una cena de un grupo grande y no me preocupaba por lo alejados que estaban.

Además, admito que la carta me sorprendió para bien. Os recomendaría el calamar al estilo thai, pero creo que lo han retirado del menú. Si se mantiene el ñem de carrilleras, también es una opción fantástica.

By Carmiña

Este local tampoco es una novedad en Llegando a puerto. By Carmiña es una de las 3 cafeterías que os recomendaba para un buen desayuno en A Coruña hoy vuelve al blog porque es otro de los lugares en los que me siento segura tomando algo.

Al ser un bar de barrio no suele estar muy concurrido, así que es fácil mantener distancias. La terraza está bastante bien y en el interior las mesas están separadas. Pero es que además lo mejor que tiene y por lo que os lo recomiendo es porque una de las paredes del local se abre completamente, por lo que puedes estar en el interior asegurándote una buena ventilación.

Por eso fue el lugar elegido para un brunch con mis amigas. Teníamos una mesa llena de manjares (cubiertos por una mampara hasta que llegamos) justo al lado de la ventana. Fue un rato maravilloso, como su dueño, que es encantador.

Eso sí, es pet friendly y a veces el perro del propietario está en el interior, así que si no os gustan los animales, tenedlo en cuenta.

Bar Atlántico 57

Y me he dejado uno de los mejores para el final. Creo que este va a ser de mis lugares favoritos este invierno. Hasta ahora solo iba a tomar un café alguna vez por sus envidiables vistas de la playa de Riazor, pero ahora, visto el protocolo que siguen, creo que iré más a menudo.

De momento el Bar Atlántico 57 es el único local de A Coruña que he encontrado en el que te exigen estar con mascarilla en todo momento y cuando digo en todo momento no es que en cuanto termines tu consumición te la tengas que volver a poner, sino que durante su consumo, también. Solo la puedes quitar al beber y os aseguro que están constantemente llamando la atención a cualquier cliente.

Lo que puede parecer un engorro para muchos, de hecho durante el tiempo que estuve varias personas abandonaron el local porque no estaban dispuestos a ello, a mí me pareció fantástico y me genera tranquilidad. Si sois de los míos, pásaos por ahí y probad.

Precisamente como conocía su comportamiento lo elegí para ver el famoso partido “paripé” del Dépor-Fuenlabrada. No quería estar en una terraza rodeada de gente sin mascarilla que pudiese gritar y exponer al resto. Así que elegí el 57 y acerté plenamente.

Aproveché también mi visita para analizar el protocolo cuando se come y cuando cambian de cliente. En el caso de la comida, las personas solo se quitan la mascarilla una vez tienen los platos la mesa (sí, lo sé, lo que debería ocurrir siempre, pero la mayoría no lo hacen).

Respecto a la limpieza, al menos en ese momento (no sé si continúa siendo así) los camareros limpiaban concienzudamente con un papel desechable no solo la mesa, si no cada una de las sillas en las que se había sentado alguien antes. De verdad que no conozco ningún local que lo haga a este nivel. Si sabéis de alguno más, no dudéis en decírmelo.

De hecho, la intención de este post, como os decía al principio, es iniciar una cadena de recomendaciones para apoyar a aquellos hosteleros que cumplen. Sus esfuerzos merecen una recompensa, así que no dudéis en dejar vuestras cafeterías y bares favoritos en comentarios. Y si compartís el post, además de ayudarlos a ellos, también lo hacéis conmigo. Así que gracias de antemano y prometo volver más pronto la próxima vez.

¡Ala! A disfrutar del poco tiempo de terrazas que nos queda y a cuidarse mucho.