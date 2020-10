Rechazada la moción conjunta de Marea y BNG en rechazo de la construcción de la urbanización de As Percebeiras

El pleno municipal de A Coruña ha rechazado la moción conjunta de Marea y BNG en rechazo de la construcción de la urbanización de As Percebeiras dentro del Plan Especial de Labañou. El Partido Socialista y la concejala Mónica Martínez han votado en contra, Marea y BNG a favor y el PP se ha abstenido. Una iniciativa que comprendía las alegaciones vecinales en contra del complejo. Marea y Bloque consideran que atenta contra la protección del paisaje y piden la protección del borde litoral de la ciudad.

Marea Atlántica exige al Concello qa que proteja el borde litoral: "A ordenación é incompatible coa protección da paisaxe e as normas de aplicación directa, pensamos que o goberno ten que abordar unha modificación para protexer o borde litoral da cidade no seu conxunto, e conta con algo que nos non tiñamos, a maioría no pleno".

A Avia Veira, del BNG, le llama la atención la imprecisión con la que se refleja la riqueza de la fauna y flora de la zona en los plnes estratégicos de construcción: "Supón a destrucción dunha zona verde cunha riqueza de fauna e flora que é clamorosamente imprecisa no documento de avaliación ambiental estratéxica, un atentado contra a paisaxe, e o imcumprimento do pxom no que se protexen ás vistas á Torre".

El concejal de Urbanismo, Juan Díaz Villoslada, defiende su construcción en la demanda que hay en la ciudad de viviendas de protección oficial. Un 40% de los pisos en As Percebeiras será para este fin, 148 viviendas de las 371 que están previstas: "Lembro que o 40% asignase a vivendas de protección oficial, hay casi 3.000 en lista de espera para este tipo de vivendas , queremos promover en torno a 1.400 vivendas de promoción oficial".

El complejo estará formado por 370 viviendas, en doce edificios, con uno de 13 alturas.

El objetivo de las alegaciones era que el proyecto de As Percebeiras fuera sometido al procedimiento ordinario de evaluación medioambiental para que refleje las consecuencias de la construcción de esta urbanización en las viviendas de María Pita situadas justo detrás y en el tráfico y el aparcamiento de la zona. Los vecinos insisten además en que la urbanización va a suponer colocar una pantalla frente al mar. El Ayuntamiento defiende la urbanización en base a la importancia de desbloquear ese proyecto y en la necesidad de viviendas de protección en la ciudad con casi 2.600 familias demandantes. El 40 por ciento de las vivivendas del proyecto serán de protección. El concello recuerda que queda una parcela de uso público que tiene su uso por determinar y 22.000 metros de parque y zona verde.

El solar es propiedad de Metrovacesa, la empresa con más suelo urbanizable de España, en manos ahora del Banco de Santander y el BBVA.