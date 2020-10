Me resulta imposible no hablar de la pandemia con la que está cayendo en Palencia capital. El pasado jueves entraron en funcionamiento nuevas medidas dictadas por la Junta de Castilla y León encaminadas a disminuir el número de contagiados diarios y a bajar las camas ocupadas de UCI en el hospital Río Carrión, que ya se encuentra al límite.

No nos han restringido los movimientos, por ahora, pero de seguir a este ritmo o si el Estado dicta alguna norma que uniforme con qué nivel de contagios se tienen que confinar barrios, ciudades o comunidades, es muy probable que entremos en este nefasto ranking. Por si acaso alguien no sabe el dato, este lunes teníamos una cifra de más de 580 positivos por cada 100.000 habitantes en 14 días. No somos los peores en este país, pero nos sitúa con el doble de contagios que la media nacional.

Recuerdo que en la primera ola miraba los números oficiales con la visión positiva de que no éramos los que ofrecían los peores guarismos de Castilla y León. Es más, tuvimos una pugna con Zamora por ocupar el último puesto de la lista negra y, al final, quedamos penúltimos, pero a gran distancia del resto. En estos momentos nos acercamos rápidamente a Ávila y Soria, y no sería de extrañar que en un plazo breve de tiempo las superemos.

Esta situación me produce una gran pena, ya que creo que somos la ciudadanía la responsable de lo que está ocurriendo en estos momentos. No podemos buscar excusas en los distintos gobiernos, aunque tampoco lo están haciendo bien, según mi criterio. Todos y cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para protegernos y, sin embargo, no lo hacemos. Somos unos irresponsables.

En los meses de verano se ha producido una relajación de las medidas de seguridad de tal calado que nos está llevando a un pozo sin fondo. A mi entender, las no fiestas de los pueblos y ciudades o las celebraciones de bodas, bautizos y comuniones o las reuniones familiares por diversos eventos o las citas con amigos o simplemente acudir a un bar o restaurante para tomar algo son los momentos en los que el número de contagios se dispara. La razón es muy sencilla, hay una ley no escrita que nos indica que cuando estamos en una de esas situaciones debemos tranquilizarnos porque nos protege un ser etéreo maravilloso que hace desaparecer el riesgo de infección. Nada más lejos de la realidad. Muy al contrario, la inmensa mayoría se quita permanentemente la mascarilla, cuando sólo se puede hacer en el momento de ingerir un alimento o de dar el trago a la bebida. Además, lo que he observado, es que se hablan de frente en espacios cerrados con personas con las que no conviven o fuman a una distancia cercana a sus amigos o familiares o se abrazan o se besan, etc. Todo esto a pesar de que los científicos ya han demostrado que los aerosoles que expulsamos al respirar son los que se acumulan en lugares cerrados, incrementando la carga viral y favoreciendo el contagio. En mi opinión, una gran irresponsabilidad comunitaria y así nos va.