Durante la primera quincena del mes de septiembre el centro de vuelos experimentales ATLAS, ubicado en Villacarrillo -Jaén-, ha acogido una campaña de ensayos en vuelo de hasta nueve drones, con el objeto de avanzar en la definición de los procedimientos de certificación por ruido para este tipo de aeronaves. Estos ensayos forman parte de un contrato de investigación suscrito por la consultora e ingeniería andaluza ANOTEC con la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA, la cual ha impulsado el desarrollo de esta actividad ya que los procedimientos actuales, diseñados para aeronaves tripuladas, no son a día de hoy directamente aplicables a los drones, debido a las características y diversidad existente entre este tipo de aeronaves (tales como ala fija, helicóptero y multirotor, ya sean éstos con motores de combustión, eléctricos o híbridos).

En los ensayos realizados en ATLAS se han investigado diferentes variantes de procedimientos de vuelo y de instrumentación con el fin de evaluar la solución más práctica, ponderando factores como precisión, coste y reproducibilidad. Para ello, se realizó un gran despliegue de equipos de medición, tanto en tierra con 6 micrófonos, 2 estaciones meteorológicas y 3 cámaras digitales de alta resolución que permitían la localización de los drones de forma independiente, así como en las propias aeronaves, las cuales fueron equipadas con sistemas de posicionamiento con precisión centimétrica y sistemas profesionales de navegación y control, que permitieron la realización de los perfiles de vuelo con una desviación mínima de la trayectoria deseada para una medición óptima por parte de los micrófonos desplegados.

A la complejidad tecnológica de estos ensayos se sumó el reto logístico de tener 9 drones disponibles e instrumentados en el momento programado, proporcionados por 5 operadores diferentes, todos ellos referentes a nivel nacional y europeo: CATEC con dos plataformas multirotor y una de ala fija; AERTEC con su plataforma de ala fija TARSIS de 75 Kg; Alpha Unmanned Systems con su helicóptero Alpha 800, y Quaternium con su plataforma multirotor de motor híbrido Quaternium Hybrix.

Un prototipo desarrollado por el CATEC sobrevuela el Centro ATLAS

El Centro ATLAS, el más propicio a nivel europeo para este tipo de operaciones

Para garantizar la realización de los ensayos en el tiempo y con la máxima calidad de los datos obtenidos, ANOTEC eligió las instalaciones del centro de vuelos ATLAS, ya que dispone de la posibilidad de segregar un espacio aéreo de 1050 Km2 hasta 5.000 pies de altura en una zona escasamente poblada. Esto permite la obtención de los permisos de vuelo que se requieren para poder realizar operaciones más complejas fuera de la línea de vista del piloto, como las que necesitan las aeronaves de mayor envergadura (como el Tarsis-75, en este caso).

Gracias a los resultados obtenidos por la empresa ANOTEC, se ha desarrollado y evaluado de forma positiva un potencial test de pruebas que permitirá la certificación de ruido para aquellos drones que requieran de este tipo de certificaciones, a la misma vez que ha desarrollado una descripción de los procedimientos de vuelo común para todo tipo de plataformas no tripuladas para la medición de los niveles de ruido.

Ante la entrada en 2021 de la nueva regulación europea para UAS, este tipo de iniciativas financiadas por EASA proporcionan al sector aeronáutico nacional un sinfín de posibilidades comerciales futuras, a su vez que le permite mantenerse a la vanguardia europea en el sector de las aeronaves no tripuladas y, más concretamente, en la demarcación del centro de vuelos de Jaén como el más propicio a nivel europeo para este tipo de operaciones dada su climatología, instalaciones y espacio aéreo segregado.

En los próximos meses se prevé que estos primeros resultados se vean reforzados por nuevas campañas de vuelo a través de las que se espera cerrar un procedimiento estándar para la certificación de ruidos de toda la casuística posible de drones, brindando la posibilidad a Andalucía en ser pionera de este tipo de procedimientos y beneficiarse de las ventajas económicas que esto conllevaría.





Sobre FADA - CATEC y ATLAS

CATEC

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, CATEC, es el Centro Tecnológico privado dedicado a la industria Aeroespacial más grande de España. Se ubica en Andalucía con sedes en Sevilla y Jaén.

Contribuye a la mejora de la competitividad de las empresas del sector aeroespacial mediante la investigación e innovación tecnológica, la creación de conocimiento, la transferencia de tecnología y los servicios avanzados. Su patronato está compuesto por compañías e instituciones aeroespaciales como AIRBUS DEFENCE & SPACE, AIRBUS OPERATIONS, AERTEC, AIRGRUP, AYESA y ALESTIS, e instituciones como el INTA o la Agencia IDEA, adscrita a la Consejería de Transformación Económica de la Junta de Andalucía.

CATEC cuenta con una plantilla compuesta por más de 60 ingenieros, doctores y técnicos. En sus diez años de trayectoria, se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más activos en proyectos de I+D+i nacional y europea, con liderazgo internacional en la impresión 3D aplicada a la aeronáutica y al Espacio y destacando en campos como el desarrollo de tecnologías de fabricación avanzada e Industria 4.0; los sistemas aéreos no tripulados o drones (UAS/RPAS); tecnologías para U-Space o Unmanned Traffic Management; la robótica aérea; la robótica industrial y colaborativa; los ensayos no destructivos; la realidad virtual y aumentada. Actualmente trabaja en más de 60 proyectos de I+D, tanto con organismos públicos de investigación como con empresas, liderando en varios de ellos iniciativas de los programas europeos VII Programa Marco y Horizonte 2020 de la Comisión Europea.

ATLAS

"Air Trafic Laboratory for Advanced unmanned Systems" es el Centro de Vuelos Experimentales situado en Villacarrillo (Jaén), que ofrece a la industria internacional un centro de vuelos para drones, sistemas no tripulados y High Altitude Pseudosatellites (HAPS) dotado de instalaciones de excelencia y de un espacio aéreo segregado de más de 1.000 km2. En los últimos cinco años ha realizado unas 100 operaciones de vuelos estratosféricos de Pseudosatellites (HAPS) hasta los 20.000 metros de altitud, es decir, hasta la estratosfera, con más de 70 empresas y organizaciones cliente. Además, desde su apertura ATLAS ha realizado más de 1.000 operaciones de vuelo en Jaén y gestiona unas 100 operaciones de drones o RPAS al año en la provincia. ATLAS constituye las únicas instalaciones civiles en Europa dedicadas íntegramente a la experimentación y validación de tecnologías y sistemas de aviones no tripulados UAS (Unmanned Aircraft System) o sistemas controlados remotamente RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), y a la gestión del tráfico aéreo (ATM), así como para el vuelo de High Altitude Pseudosatellites (HAPS).

Ubicado en Villacarrillo (Jaén), permite más de 300 días de operación anuales. Sus instalaciones cuentan con pistas para vuelos, un edificio técnico y torre de control para el seguimiento de las misiones y otros servicios, y dos hangares con talleres de mantenimiento y reparación de los UAS, así como de una reserva de espacio aéreo segregado de más de 1.000 Km2.