Sés encabeza el cartel de la programación de otoño de O Rosal

Veinte propuestas para todos los públicos incluye la programación de otoño del Concello de O Rosal para los meses de octubre y noviembre. Habrá cuentacuentos, circo, música, exposiciones, charlas y visitas guiadas.

Los cuentacuentos serán los encargados de inaugurar la programación este sábado 3 de octubre con 'Filipa cos contos', una sesión de narración oral entre Fran y su amiga Filipa para niños a partir de 4 años a las 11:00 horas en la biblioteca municipal. A la misma hora, pero el 10 de octubre será el turno del espectáculo musical 'Brinca vai! De aquí a acolá'. El viernes 16 habrá ‘Contos de inverno’ (11:00 horas) y el viernes 23 de octubre, Magín Blanco trae el espectáculo musical ‘O que levamos nas maletas’ (11 h).

La música será otra de las protagonistas de la ahenda cultural. El sábado 10 de octubre, Sés se subirá al escenario en la Praza do Calvario a partir das 21.00 horas, con aforo limitado a 300 plazas y con inscripción previa a través de la web do Concello (https://portal.concellodorosal.es/reservas/concerto-de-ses/) hasta completar aforo. Las personas que tengan dificultades para acceder a través de este medio pueden llamar al 986 62 50 00 ext. 4. Ese mismo día de 16 a 22 horas se habilitará en la Praza do Calvario un espacio lúdico de prevención de las violencias.

El teatro llegará en forma de carrera el domingo 11 de outubro. Será con ‘Running polo Camiño’, una comedia para todos los públicos también en la Praza do Calvario a partir das 18:00 h. Aforo limitado a 100 plazas con inscripción previa. El sábado 17 se podrá disfrutar de ‘Literaria’ en el Auditorio Municipal a partir de las 20:00 horas y el domingo 8 de noviembre, para el público infantil, se representará los ‘Monstros no camiño’, a las 18.00 horas. El circo tomará a Praza do Calvario el domingo con ‘Bambolina’ (17.00 h), una actuación dirigida al público infantil. Una hora más tarde acturá la Banda de la Agrupación Musical de O Rosal.

La primeira edición das Xornadas do Patrimonio será el colofón final de la programación cultural de otoño. Será para grupos reducidos y con inscripción previa. Comenzará el viernes 23 de octubre con una charla sobre arqueoastronomía a cargo de Benito Vila a las 19.30 h en el Centro Social Polivalente, que se completará con una salida para la observación de estrellas a las 21.00 h. El viernes 30, Alia Vázquez descubrirá al público los petroglifos del Baixo Miño (19.30 h, Centro Social Polivalente) para después hacer una ruta guiada a alguno de los petroglifos de O Rosal (21.00 h). La última charla será el venres 6, en la que Brais Currás hablará sobre minería romana en el Baixo Miño (Centro Social Polivalente, 20.00 h). Al día seguinte, sábado 7 de noviembre, habrá una visita guiada al Montefurado de Covas, en Vila Nova de Cerveira. Las jornadas micológicas, impartidas por la asociación A Jalleira, pondrán el punto final a la programación el sábado 14 de noviembre en el Centro Social Polivalente.