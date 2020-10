Estamos en unas circunstancias excepcionales que prácticamente nadie ha vivido. Una inestabilidad demoledora que condiciona cualquier decisión, nuestras vidas y nuestro entorno. ¿En qué nos está afectando la pandemia? ¿Tenemos vértigo a un futuro incierto y un presente complicado? ¿Miedo a contagiar? ¿A contagiarse? ¿A perder el trabajo? ¿Nos afecta de forma diferente? ¿Ha generado esta situación problemas de ansiedad, y hay recursos para salvaguardarnos de ello? Son muchas preguntas que hemos tratado de solventar con la psicóloga Yolanda González, psicóloga del Grupo Deyfos.

"La psicología tiene mucho que decir, y estamos luchando para que se nos tenga en cuenta y dar lo que podamos para tirar adelante. Esto no tiene mucho que ver con la Guerra Civil, la diferencia es que teníamos nuestras casas más preparadas, pero se ha preparado un duelo, la capacidad de adaptarnos a no salir. Y ese duelo tiene diferentes fases. Una fase de pérdida, negación, ira y tristeza, de nervios y miedo, y eso nos afecta porque la incertidumbre de lo que llegue genera miedo", cuenta.

"Llevamos años de espaldas a la muerte, pensando que no llegaba pero llega. Hemos tenido a gente que tiene que gestionarlo y entenderlo, pero eso puede llegar también a parte de depresión. Tanto lo que disfrutan de la vida como los que no lo hagan se acaban muriendo, cada uno elige si disfruta o no, pero es cierto que esta parte del confinamiento y el virus despierta pánico y depresión de mucha gente", añade González.

Pero, ¿qué es mejor, aprovechar la vida y el día a día o autoconfinarse para evitar culparnos de contagios o contagiar a quien no tenemos? "No tenemos que olvidarnos de saber vivir. Si tomamos las medidas de precaución, nos permite hacer ciertas cosas pero no todo el mundo está en el mismo nivel, por eso es importante respetarse", esgrime la psicóloga.

¿Y qué pasa con no poder despedirte de sus seres queridos? ¿Cicatriza? "Cuando tu vas a un tanatorio o una misa puedes despedirte o mostrar sus condolencias, pero esta enfermedad nos ha privado de eso. Muchos sanitarios ha puesto en contacto a pacientes y familias. Y estamos luchando para que haya más psicólogos en la Seguridad Social. En este tiempo a mí me gusta cómo hacen el duelo la familia. Dos meses después de un fallecimiento se juntan las personas, comen, y hablan de todo lo bueno que ha hecho esa persona. Es una idea que ayuda. Sí podemos escribir una carta, hablarlo o despedirnos de él en alto. Pero está siendo duro y esta parte del duelo se está haciendo duro y se puede convertir en una depresión", asegura González.

¿Y qué pautas pueden ayudarnos? "Hay una parte muy importante de ser creativos, de aunque estemos en casa tratemos de hacer un plan. Qué me gustaría hacer si me vuelven a encenar. Bailo, dibujo, me leo estos libros... Tener un plan que hacer y que por el día a día no hemos podido hacer. A veces es importante estar contigo mismo, y gestionar las emociones. Y luego el estar bien informados. Nos hemos dado cuenta de que la información ha sido muy negativa, y un exceso nos puede afectar por ver el mundo muy cruel y una situación devastadora. Contrastar información, no saturarte, no enviar bulos y tener un pensamiento crítico es fundamental", explica.

Yolanda cuenta que también ha aumentado el número de divorcios, maltrato de género o intrafamiliar, adicción al mundo de las apuestas e incluso alcoholismo, entre otros elementos. Todo ello también lo hemos repasado en nuestro tiempo en nuestro tiempo de Hoy por Hoy, como puede reproducirse en el siguiente audio.