Cervera: "Al equipo le falta Primera División"

Después de la victoria ante el Athletic Cervera atendía a los medios con la satisfacción de ganar en un campo histórico como la Catedral. El entrenador amarillo reconocía que su equipo "siempre competirá, lo que pasa es que hay momentos que todavía no han llegado que nos costará mucho. Cuando nos pongamos por detrás, cuando el equipo contrario maneje rápido... Ahí se notará la falta de calidad y de todo lo que significa ser un equipo de primera. Hasta ahora sólo pasó en momentos puntuales y por eso hemos podido competir. Pero no podemos pensar que así ganaremos muchos partidos y conseguir muchos puntos. Lo de ayer puede quedar en una anécdota. Tenemos que ser más tranquilos tener un poco más de pausa y mantener un poco el balón. Con la pelota tenemos que hacer un poquito más de lo que hacemos para competir".

También habló el entrenador amarillo sobre la forma de jugar de su equipo. "Sabemos que el equipo por definición será un equipo defensivo, porque el entrenador lo es y porque piensa que desde una apuesta defensiva se construye mejor. En esta categoría se llega al área con más facilidad y en momentos pedí un portero que por arriba fuera más contundente".

Valoró los cambios que realizó en el equipo titular ante el equipo vasco y reconocía que podrían hacer nuevamente cambios para el partido ante el Granada. "Dos partidos no hay problema, el problema es el tercero. El día de Granada quería elegir el equipo y no descartar jugadores. Además, que tengo que ver jugadores y no solo entrenando".

También se mostró contundente con respecto a las decisiones arbitrales. "El club tiene una línea concreta con el tema de los árbitros y yo la entiendo. El club toma una decisión y creen que es lo mejor. Nosotros como deportistas en el momento, en caliente, te quejas. Es normal que nos quejemos, lo que no es normal es que te quejes y te pongan una sanción. Que te quejes dentro de unos términos es normal. Si a alguien le molesta lo siento mucho, pero seguiré haciéndolo porque creo que es lo real y si le molesta me trae sin cuidado, lo que busco es que se miren las jugadas con más detenimiento".

Valoró Cervera la llegada de nuevos refuerzos y espera los buenos resultados no tapen las necesidades del equipo. "Tenemos claro que al equipo le hacen falta refresco y las cosas que venimos diciendo. Podemos tener alguna discrepancia, pero todos sabemos que al equipo le hace falta Primera División. Jugadores que tengan cierta jerarquía y nos den un poquito más. Los resultados tenemos que ser inteligentes y que no tapen cómo lo hemos conseguido. Jugadores que nos aporten y que refresquen el equipo"

Sobre la cantidad de nombres como el de Jairo, del que el entrenador dijo que "Prefiero la llegada de Jairo antes que la llegada de un lateral que no conozco. Jairo es un hombre de club".

Una de las salidas más costosas de la entidad fue la de José Manuel Jurado y sobre el sanluqueño dijo el entrenador amarillo que "es un buen futbolista, pero para jugar en un equipo hace falta algo más que ser un buen jugador. Quizás no nos hemos puesto de acuerdo. No nos hemos conocido ni como persona ni como jugador y entrenador".