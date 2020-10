Fiscalía pide el archivo de la causa contra Ali Brancal y Enric Nomdedéu

La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la conocida como 'causa de los sobres' abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón y en la que constan como investigados el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, y la exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal, entre otros.



Así lo han confirmado fuentes de la representación legal de Nomdedéu, fuentes de Compromís y fuentes de la parte querellante, tras la comparecencia que ha tenido lugar este viernes en sede judicial, en la que han estado presentes las partes y en las que el PP ha pedido la práctica de nuevas diligencias.



El juzgado había citado a todas las partes para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o solicitar la práctica de diligencias de investigación, por lo que también ha comparecido el Ministerio Fiscal, y ahora deberá pronunciarse sobre las peticiones de las partes.



La "causa de los sobres" parte de una denuncia del PP de Castelló de 2018 que sostenía que los tres investigados -Nomdedéu, Brancal y un exasesor- habrían participado supuestamente en el envío de propaganda electoral de Compromís en las elecciones europeas de 2014 utilizando el servicio postal municipal, lo que podría suponer un delito de malversación.



Fue archivada provisionalmente el 22 de noviembre de 2019, pero el pasado 16 de junio la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón estimó el recurso presentado por el PP de Castelló y revocó el sobreseimiento.



Los tres investigados han acudido hoy a la Ciudad de la Justicia de Castellón y, aunque han declinado hacer declaraciones, el letrado de Nomdedéu ha confirmado que la Fiscalía ha pedido de nuevo el sobreseimiento de la causa, extremo que también ha sido confirmado por Compromís en un comunicado y por la parte querellante.



La abogada de la acusación particular, María José Domingo, ha indicado a la salida que ha solicitado la práctica de nuevas diligencias, consistentes en nuevas pruebas testificales y un oficio a la Policía Informática.



Según fuentes de Compromís, la Fiscalía ha pedido el archivo al "no considerar que existan indicios suficientes contra los investigados" y por la "rotura de la cadena de custodia" de los catorce sobres que aportó como prueba el querellante, entonces regidor del PP, quien los conservó en su poder durante cuatro años.



Compromís ha destacado la "clara intencionalidad política" de la querella, como "demuestra el hecho de que el querellante, cargo del PP, no denunciara en el 2014 sino que esperara cuatro años para hacerlo".



El PP, a través de su portavoz adjunto en el Ayuntamiento de Castelló, Juan José Pérez Macián, presentó en 2018 una querella "basándose en 14 sobres que según él habían sido devueltos al Ayuntamiento y en los cuales apareció propaganda electoral de las elecciones europeas del año 2014", indica Compromís.



La querella, señalan las mismas fuentes, hace referencia a la presunta comisión de malversación de fondos públicos en un importe que "la propia Audiencia Provincial reconoce que podría estimarse en un total de nueve euros, es decir, el importe del franqueo de los sobres retenidos por el PP y aportados como prueba".