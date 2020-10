Sito Alonso: "Le he dicho a Sadiel Rojas que nunca vaya a por un rebote en ataque cuando ganemos de 10"

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, ha comparecido en rueda de prensa como antesala a su partido ante el Baskonia el domingo a las 17:00 h. El técnico ha reconocido que la derrota ante Iberostar Tenerife "fue un varapalo grande por lo bien que había jugado el equipo hasta los últimos minutos, pero ya le he hecho entender a los jugadores lo que hay que hacer. No hay que fustigarse con lo que no podemos controlar. Iremos bien a Vitoria sin estar perfectos a nivel mental, táctico y técnico es imposible ganar en la pista del Baskonia".

Continuando con los recuerdos del choque donde en cuestión de 10 minutos le remontaron al UCAM anotándole 43 puntos, Sito Alonso ha remarcado que "no fue una remontada normal en las que nos quitaron puntos de cinco en cinco y no hay que pararse en las dudas y tomarlo como algo positivo para aprender como por ejemplo no hacer faltas cuando no hay que hacerlas".

Centrándose en el partido ante Baskonia, Sito Alonso ha valorado cómo el rival puede llegar al fin de semana tras el encuentro que hoy tiene ante Real Madrid en Euroliga: "No creo que le vaya a afectar el desgaste pues tiene una plantilla muy larga y una rotación que le hará estar al 100%. Intentaremos estar bien físicamente para aprovechar el bajón que el rival pudiera tener y competir al máximo".

Ha finalizado el técnico madrileño diciendo que la clave del éxito de Baskonia es "la unión grupal que tiene ese equipo tras ser campeón de la pasada Liga. Dusko Ivanovic es un grande que lleva a conseguir cosas a sus equipos".

Sito Alonso, tenso en la rueda de prensa

En una rueda de prensa donde Sito estaba con ganas de desahogarse, también ha tenido palabras del cuadro arbitral de la pasada jornada en relación a las dos faltas antideportivas señaladas a Sadiel Rojas: "Le he dicho a Sadi que nunca vaya a ir a por un rebote en ataque cuando ganemos por 10 puntos porque a él le pueden pitar una falta antideportiva a pesar de que no va a hacer daño a nadie. Yo me pregunto por qué pasa eso sólo aquí, igual que por qué las dos faltas que le hacen a Rafa Luz que son intencionadas no son señaladas como tales e incluso que una de ellas ni se revise y lo digo respetando la labor de todo el mundo, aunque los árbitros tuvieron una actuación determinante en el resultado. He estado en muchos clubes y nunca me han echado por una descalificante y aquí me ha pasado y no lo entiendo", ha sentenciado el entrenador del UCAM.

Preguntado por la dinámica negativa donde el equipo está sumergido en los últimos minutos, el propio técnico ha expresado con enfado que "cuando me hablan en esos términos y con negatividad no puedo echarte de mi círculo de confianza porque no estás. Tampoco de la rueda de prensa porque quiero que estés aquí y entiendo que es buenísima la información, por favor... Solo faltaría".