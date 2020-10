Imanol pasa por alto el sorteo europeo: "Ya habrá tiempo de preocuparse"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, ha comparecido después del sorteo de la Europa League (la Real jugará en el grupo F contra Napoles, AZ Alkmaar y Rijeka) y en la previa a la visita del Getafe a Anoeta.

-Sorteo Europa League. "Napoles equipo potente con muy buenos jugadores, líder actual de la serie A, rival potente y me gusta. el AZ Alkmaar es muy parecido a nosotros equipo joven y buen trato de balón, y los croatas son a los que menos me gusta, hay que jugar contra el que te toca. No tenemos viajes largos y eso lo agradecemos, dos grandes equipos y el otro menos conocido pero será difícil de ganar".

-No preocupado por el sorteo. "Me acabo de enterar del sorteo, estaba con Ander Barrenetxea haciendo un video individual, mi preocupación era mínima, ya llegará el momento de preocuparnos de eso. estamos todos centrados en el partido de mañana, porque es muy importante, porque venimos de perder haciendo un partido bueno pero no lo fue suficiente y dejamos escapar una oportunidad clarísima, y eso lo tenemos que aprender".

-A por la Europa League. "El objetivo de ganar, esa es la idea en Europa, el club no tiene otro objetivo que ganar todos los partidos, por ambición y con humildad, pero somos conscientes de que todos los partidos no vamos a ser capaces de ganar, y más en Europa. El único objetivo que existe en una competición es ganarla".

-Días finales del mercado. "Estoy muy tranquilo, porque ya me conocéis, así que me preocupan los jugadores que tengo ahora mismo, y con estos preparo estos partidos contra el Getafe. Y los que estén el día 5, ya veremos".

-No descarta fichajes. "Puede haber un fichaje, sí, pero no porque sepa algo. Te digo que si porque hasta el día 5 puede suceder de todo o nada"

-Getafe. "Es un equipo que lleva muchos años haciendo las cosas bien, porque sino no están ahí. Y afronto el partido con mucha humildad.

-Falta de gol. "Me preocupa pero lo justo, porque se la plantilla que tengo. El futbol es caprichoso, pero tenemos que estar muy tranquilos porque el partido que hicimos contra el Valencia tiene mucho merito. Y llegar tanto al área rival tiene mucho merito, y eso está ahí, pero nos falta ser agresivos en la definición, finura en el ultimo pase... pero nos falta muy poco. Pero hacemos muchas cosas en ataque. Me preocupa, pero menos, porque lo importante es que el equipo genera ocasiones, y las está haciendo".

-Público en Europa. "Ojala que pueda ser el 30% en europa porque no hay duda que echamos de menos a nuestra afición, todos lo están echando de menos, pero nosotros es muy evidente. Pero no se si en Euskadi van a dejar meter afición en los campos, aunque la UEFA lo permita. Es que con publico partidos como contra el Valencia o el Madrid los ganamos. Y estoy seguro que a pesar de la derrota el otro día, el equipo sale ovacionado por nuestra afición".

-Estilo diferente del Getafe. "Pero es licito y es parte de futbol, y me parece que esta haciendo un gran trabajo con un gran trabajo. y se lo han ganado a base de un estilo que a mi me gusta porque es ganador. Y hay que darle mucho mérito, y a su entrenador también, porque ha dotado de un estilo que le permite ganar. Cada club decide el modelo, y nosotros vamos por otro lado. Ellos tienen fichajes con un gran nivel competitivo y jugadores hechos, y nosotros miramos mas a jugadores jóvenes. Pero son estilos diferentes, pero que pueden convivir. Vamos a ver si de una vez por todas podemos meterles manos. El año pasado no estuvimos lejos".

-Merquelanz vuelve a la lista. "Muy buena noticia tener a Martin, no está del todo al 100%, pero es buena noticia que pueda entrar en la convocatoria. la mala noticia es la recaída de Zaldua, no parece que sea mucho, pero le va a costar un poco darle la vuelta".

-Willian Jose. "Entrena como el resto, bien, centrado, y está trabajando como siempre bien"

-Barrenetxea debutará en la sub-21 con 18 años. "Buena noticia, es señal de que cuando van convocados nuestros jugadores cumplen en nuestro equipo, pero hay que tener paciencia con Barrenetxea, el otro día tuvo que pedir el cambio por unas molestias, es un jugador diferente pero por su juventud a veces le puede la situación. Pero es el precio de la juventud y del camino".