Pellegrini y la escasez de fichajes: "Quizás esperaba un poco más"

Juega el Betis un partido muy importante este sábado en Mestalla. Por mucho que se trate sólo de la quinta jornada de Liga, el equipo necesita resarcirse de la pésima imagen ofrecida el pasado martes en Getafe. Tras la charla que tuvo Pellegrini con los futbolistas, se espera una reacción ante el Valencia. El Betis acude a la ciudad del Turia con las bajas de Mandi, por sanción, y de Bravo y Martín Montoya. Y sin fichajes, más allá de los tres que llegaron a coste cero, de los cuales sólo Víctor Ruiz está disponible para Valencia.

"¿Que si esperaba más fichajes? Sabiendo lo que está pasando en el fútbol y el trastorno que está produciendo, era factible que hubiera problemas económicos. Quizás esperaba un poco más, el Betis había invertido casi 100 millones el año pasado en contratos de jugadores, también vendió. Este año ni trajo ni vendió a nadie… Es un Betis como los demás equipos, afectado por todo lo que está pasando en el fútbol", expresó el entrenador del Betis.

El entrenador del Betis es consciente de la realidad económica del club pero da la impresión de querer avisar de que, en esta situación de debilidad económica, lo de cumplir el objetivo va a tener su dificultad: "Ojalá pudiéramos traer otras alternativas pero hay una realidad que hay que aceptar porque es la que tiene el club en estos momentos. Y con el plantel que tenemos, trataremos de hacer la mejor campaña posible. Yo creo que ojalá se pueda aspirar a algo importante".

Ante el Valencia, el Betis tiene como claro objetivo ganar, para hacer nueve puntos en estas primeras cinco jornadas, según ha dicho el propio Canales. Así lo ve Pellegrini: "Al equipo lo veo bien, aunque afectado por la derrota ante el Getafe. Espero que el equipo retome su funcionamiento en Valencia. Vamos a tener errores porque nos encontramos en el inicio de un trabajo y un proceso pero creo que vamos en la senda correcta".

De la apertura de expediente por parte del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, el técnico chileno se defendió con argumentos: "Ni he insultado ni he dudado de nadie. Sólo dije que contra el Real Madrid, el VAR actuó en tres decisiones importantísimas en las que el árbitro no había entrado y habían dicho que el VAR sólo intervendría en errores graves arbitrales; pero le hicieron cambiar, y nos costó una expulsión, un penal y un autogol. No he dicho nada más, así que no estoy dudando de la honorabilidad de nadie. Si quieren levantar expediente están en su derecho pero ya veré yo la mejor manera de demostrar que no he hecho nada incorrecto".

También mostró su alegría por la convocatoria de Canales por la selección española de fútbol -"me alegro mucho por Sergio, es un gran aporte para nosotros y lo será también para la selección"- y no quiso valorar en profundidad el rendimiento de sus delanteros, con cero goles sumados entre todos en los cuatro primeros partidos de Liga: "En el primer partido hicimos un gol, luego dos y dos, y en este último no quedé contento de la actuación, no sólo de los delanteros, sino de nadie".

De cara al partido ante el Valencia de Javi Gracia, el Betis recupera a Emerson y a Guardado, citado por vez primera en esta Liga tras superar una lesión muscular. El técnico ha convocado a veintidós futbolistas para el desplazamiento a tierras valencianas.