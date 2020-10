Bolaños: historias del confinamiento 'en primera persona'

Este sábado se cumple un mes desde que se decretara el confinamiento de Bolaños, la segunda localidad en la región donde se toma la máxima medida para contener los contagios de Covid 19 y la única donde todavía continúa después de que esta semana se prorrogara por tercera vez.

Sobre una población de cerca de 12.000 habitantes, unas 1.500 personas salen a diario de la localidad por una causa justificada, como ir al médico o trabajar.

Martha Alvarracín de Servicios Agrícolas Ramírez tiene una cuadrilla de trabajadores. Están vendimiando y desde bien temprano, tiene que hacer cola y pasar por el control de la Guardia Civil.

Imagen de la cuadrilla de Martha en la recogida de la cebolla esta semana / Martha Alvarracin

Las restricciones de movimientos está dificultando las tareas en el campo. Cada uno lleva su botella de agua, trabajan con distancia, pero reconoce que apenas aguantan dos horas con ella puesta, porque les falta la respiración...

AUDIO| Escucha aquí cómo se las ingenia Martha con su cuadrilla de trabajadores para la recogida de la cebolla, en pleno confinamiento:

Perjuicios económicos y casos de ansiedad

Las autoridades sanitarias señalan que hay una mejoría, por eso a pesar del confinamiento, se han levantado algunas limitaciones y se permite la apertura de establecimientos y comercios de primera necesidad. Pero hosteleros como Anselmo Baos, conocido popularmente como "Pelu" se han movilizado para pedir que se revierta la situación. No pueden soportar por más tiempo 30 días sin abrir. Aunque mantiene un restaurante e incluso terraza, asegura que "cerró" por solidaridad con numerosos bares y establecimientos que permanecen a cal y canto.

En su caso, - tiene un restaurante y una terraza- cerró antes del confinamiento tras comunicarle una clienta que era positiva en coronavirus y se encuentra en una situación límite, a uno de sus empleados le ha tenido que comunicar el despido. "tengo a una empleada en ERTE, a mi mujer la he dado de bajo y a un tercer trabajador le he tenido que decir que se busque algo, porque ni siquiera yo tengo perspectiva de futuro".

Confiesa que a la resignación inicial que había durante el estado de alarma, el sentimiento ahora es de indignación y rabia, advirtiendo no solo de un gran perjuicio económico, sino también de problemas de ansiedad de muchos autónomos que no saben cómo remontar.

AUDIO| Escucha aquí la historia de Anselmo Baos, un mes sin actividad en su restaurante, por el confinamiento:

Piden que se revierta la situación, dada la mejoría de las cifras

A las autoridades exigen piden que analicen pormenorizadamente los datos, porque ya hay municipios en la provincia que superan a Bolaños y están sin confinar. Precisamente el próximo lunes el alcalde Miguel Ángel Valverde mantendrá un encuentro con Sanidad para analizar esta cuestión y anuncia que va a recurrir la resolución judicial que prorroga el confinamiento por 14 días más pensando también en los 1500 escolares de Bolaños que siguen en sus casas sin recibir clases presenciales, desde el principio de curso.

Una de las reuniones que ha mantenido el alcalde de Bolaños, Miguel Ángel Valverde, con representantes de hostelería y de otros sectores, preocupados por la deriva de sus negocios / Web Ayuntamiento de Bolaños

Lectura de manifiesto este sábado, para rechazar la prórroga

Este sábado, el alcalde leerá, a partir de las 13.00 h. un manifiesto donde dará lectura a la moción que se ha aprobado, por unanimidad, en el pleno municipal, de esta semana donde se rechaza expresamente la prórroga del confinamiento, 14 días más. Miguel Ángel Valverde pide a sus vecinos y vecinas que se abstengan de asistir porque no hay autorización de concentración de personas por parte de la Subdelegación del Gobierno. Acto en el que estarán representados todos los sectores de la localidad.

Según los datos ofrecidos por Sanidad, ya se nota una tendencia a la baja, en los últimos 14 días, del 21 al 27 de septiembre, han sumado 50 positivos, cuando en la anterior, del 14 al 20 de septiembre fueron 61.