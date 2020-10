Pepa Bueno: "Hay profesionales del ruido y son un peligro para la democracia"

La directora de Hora 25, Pepa Bueno, participa en la 38ª edición de los Encuentros Internacionales de Juventud de Cabueñes. Antes, en A vivir que son dos días Asturias, reflexionaba sobre el contexto de pandemia y apuntaba que "lo peor es la incertidumbre y el desconcierto, el discurso y la bronca política se ha impuesto a la información sobre cómo se deben hacer las cosas".

La veterana periodista ha asegurado que incluso los de su generación "no hemos vivido un acontecimiento que haya atravesado de una forma tan potente todos los aspectos de la vida, las consecuencias de la COVID-19 afectan a todo". "A veces pregunto en la redacción ¿está pasando algo más allá? No sea que tengamos los sentidos taponados. La genda informativa está muy secuestrada por la COVID-19 porque penetra en todos los órdenes de la vida", ha apuntado.

"Es muy inteligente el planteamiento de los encuentros porque es el asunto central", refiriéndose al control de la agenda, es decir, cómo se consigue que determinados asuntos logren llamar la atención es un proceso complejo y es una de las principales batallas de los partidos políticos o de los grupos económicos pero también de las organizaciones sociales. De esta forma se determina sobre qué asuntos se habla en detrimento de otros. Es una batalla soterrada en ocasiones y despiadada en otras. "Nos quejamos de cuánto ruido hay. Yo me quejo mucho de esto, el ruido se ha convertido en sustancia política, hay profesionales del ruido y son un peligro para la democracia, el ruido es sustancia de análisis, pero determinar qué es noticia y no y qué es una tapadera para ocultar una mala gestión es algo más esencial que nunca en este momento" ha subrayado.

Pepa Bueno confesaba además en los micrófonos de la SER que todo ese ruido le resulta "insoportable" y le parece una "falta de respeto a la ciudadanía y las instituciones. Me niego a convertirnos en meros altavoces del insulto, la descalificación y el discurso vacio de la política actual. Nuestra tarea es informar de lo que ocurre, por eso no puedes obviarlo" pero también considera que deben seleccionar los asuntos relevantes. "Me da mucha vergüenza y mucha tristeza cuando me siento a ver una sesión de control al Gobierno y me pregunto qué hay de nuevo, de importante, me resulta suicida para los políticos, cómo lo convierten en este espectáculo. Es peor para ellos mismos porque si la política se convierte en irrelevante y no aporta nada, se quedarán sin su puesto de trabajo". No obstante, Bueno también ha aclarado que "no es justo decir que los políticos son todos iguales". La inmesa mayoría, subraya, "son personas formadas en la gestión o el activismo por lo que podrían aportar pero se quedan en el reproche".

¿Hay jamón?

"Es más importante darlo bien que darlo primero y darlo mal", ha dicho la periodista al hablar de la máxima del periodismo, contrastar la noticia. "El equipo ya sabe que me refiero, a si está contrastado y aún así puedes equivocarte", ha recordado.

La periodista es una de las invitadas de esta edición, un espacio para el debate y reflexión de los temas que preocupan a los más jóvenes. Este año su eje temático gira en torno a la emergencia climática, salud y sostenibilidad: jóvenes en un mundo en cambio. La crisis sanitaria originada por la COVID-19 ha provocado cambios en esta edición, que se celebrará hasta el 12 de octubre. KBUÑS ofrecerá su programación clásica presencial con aforo más reducido y, por primera vez, actividades online.