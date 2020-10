Leire Ruiz, actriz: "La palabra y la comunicación tienen un poder curativo difícil de igualar"

Si nos situamos al margen de la iglesia, la confesión es la declaración de algo que, por algún motivo, se mantenía en secreto. Un acto que llevan a cabo gracias a un contestador automático las cuatro protagonistas de la obra "Deje su mensaje después de la señal", que llega este sábado al Pazo de Cultura de Narón.

Para Leire Ruiz, una de las protagonistas, la palabra tiene un importante valor curativo: "La obra habla también sobre eso, de la importancia de la comunicación"

Sobre la dificultad de llevar al escenario esta adaptación de la novela de Arantza Portabales, y sobre confesiones (el tema escogido para el A Vivir) Ruiz reconoce que el volumen de texto le daba miedo en un principio, pero que con el paso del tiempo se fue haciendo a él y, tras haber tenido que hacer un parón por su reciente maternidad, tiene muchas ganas de retomar la gira.

La obra es una producción de Tanttaka Teatroa y tras el parón del confinamiento, los deseos de Leire se han hecho realidad y ha llegado el momento de volver a las tablas.

Las confesiones en la cultura popular

En la cultura popular también había hueco para las confidencias. Nuestro arqueólogo y antropólogo de cabecera, Tito Concheiro, recuerda que los principales confesores fuera de la familia eran el médico y el sastre o las costureras, mientras que en la familia se escogían según lo que se fuera a contar, si el secreto era la intención de ‘mocear’ con alguien, se solía escoger “ás irmans maiores, naqueles tempos as nais levaban o peso da familia e non eran elas as confesoras se non as seguintes na sucesión”.

En el caso de otra de las grandes confesiones en Galicia por aquel entonces, la intención de emigrar, los elegidos eran los padrinos: “Os segundos país eran quén de levar a noticia ben, non fora que ós verdadeiros lles dera un patatús”.

Cine, series, radio, literatura...

En literatura, Nadie se opone a la noche es la primera obra elegida por Paula Alonso, nuestro ojo clínico en cuanto a letras, séptimo arte y radio, por las muchas confesiones que en ella encontramos de su autora Delphine De Vigan y de su madre. También Bittori, la protagonista de Patria, de Aramburu espera con ansia el momento en que la persona que mató a su padre, lo reconozca, y no parará hasta conseguirlo como nos recuerda Paula, que recomienda además la serie por su fidelidad al original.

Con respecto a las películas, en La caza o La calumnia se entrevé claramente el tema que hoy nos ocupa; o Relatos Salvajes, en especial el de Óscar Martínez y si hablamos de radio y podcast, no pueden faltar las confesiones de Berto y Buenafuente o los clásicos Yo confieso de Zapping en Radio Coruña.

La tecnología no está exenta de confidencias

Marcus Fernández, creador de Codigocero y Marcus.gal nos habla sobre propuestas como whisper, un portal de internet en donde la gente expresa sus inquietudes ocultas desde el anonimato.

Como curiosidad, nos cuenta que hace algunos años varias plataformas intentaron llevar a cabo la idea de la confesión online, pero la iglesia se negó y no salieron adelante.

El sacramento de la confesión

Y sobre el estamento religioso hablamos con el párroco de Xestoso, Luis Ángel Rodriguez Patiño, a quien la idea de modernizar algunas de sus costumbres y maneras, le ha rondado siempre la cabeza. Sobre las confesiones, reconoce que las cosas han cambiado mucho desde la fundación del cristianismo, puesto que comenzaron siendo públicas y siendo un acto de misericordia. En su experiencia personal, reconoce que en alguna ocasión ha sufrido por no poder ayudar revelando algún hecho que le habían contado en secreto de confesión, y que en ocasiones, hay mucho de psicólogo en el confesor. Patiño tiene de hecho la carrera de psicología, entre otras.