El Día de la Marmota Celeste

El Celta pierde 2-0 contra Osasuna y gracias. El balance de la semana con salidas a Valladolid y Pamplona y el Barça en casa, se salda con 1 empate y dos derrotas. Pero también con 1 gol a favor y 6 goles en contra. Pocos peros se le pueden poner a la justa victoria de Osasuna que fue mejor que un Celta que sigue dependiendo de Aspas.

Iago Aspas es el Phil Connors del Celta. Lo interpreta magistralmente Bill Murray y es el meteorólogo que, cada temporada, cada partido, desde hace dos años y medio, vive en un Punxsutawney futbolístico. Todos los días son el mismo; se despierta por la mañana, se cruza con la misma gente, tiene los mismos diálogos de siempre y le pasan las mismas cosas. El Celta está en un Día de la Marmota continuada con la diferencia que, mientras el entrenador, los jugadores, los aficionados creen que hacen falta fichajes y que el equipo está descompensado, el club piensa que no hacen falta, que con lo que hay llega. Phil Connors Aspas piensa que, por fin, será su día diferente; que se levantará con muchas ganas después de que suene el despertador, y que todo va a cambiar, pero siempre vive el mismo día. Una y otra vez. Un partido tras otro. Y eso fue lo que le pasó al Celta en el Sadar también; lo que pensamos que eran muy buenos síntomas en Eibar y contra el Valencia, nos volvieron a llevar al Día de la Marmota contra Valladolid, Barcelona y preocupantemente hoy contra Osasuna. Aspas se levanta tras el pitido del árbitro y cabalga solo ante el peligro para intentar marcar, no para de pelearse él solo contra las defensas rivales, no escatima carreras para intentar marcar goles de genio como los de Valladolid o Valencia. Todos los días son el mismo. El Celta lleva 3 goles en 5 partidos y los 3 los ha marcado Aspas. Es el Día de la Marmota 2020-2021.

Decía Hugo Mallo al acabar el partido del Sadar que “la sensación había sido mala y que toca remar y trabajar”. El entrenador ya dejó claro el jueves, antes de tirar la toalla en el tema de los fichajes este sábado, que la plantilla está más debilitada que la del año pasado y que necesitaba refuerzos. Una reflexión que es como el I got you babe de Sonny & Cher que antes ya habían cantado, sin demasiado éxito, Tony Mohamed, Miguel Cardoso y Fran Escribá. Y lo peor es que el Celta no se aprovecha, como lo hace Phil en ese Día de la Marmota repetido, para usar la información con la que cuenta y la experiencia en el bucle temporal para cambiar las cosas. El Celta cree que no le hace falta y apela a la cantera para salir adelante entre debuts de juveniles en Primera División. El entrenador de Sabadell ha dejado claro al acabar el partido que “el objetivo es salvarse” y que cree que “lo vamos a conseguir”. Aunque no quiso hablar de fichajes aludiendo a que “ya sabéis mi opinión”, Óscar García definió el partido y lo que añora el equipo: “nos falta definición y desequilibrio”.

Mientras Phil Connors Aspas siga en Punxsutawney, el Celta podrá continuar disfrutando de la fiesta anual que es la Primera División. Lo malo es que a Aspas le pasa como a Bill Murray, cada vez que vive el mismo Día de la Marmota, está más cansado, más enfadado, menos comprendido y más solo. En sus manos estamos para no tener seis semanas más de invierno cada seis semanas. Justa derrota del Celta por 2-0 el primero de Roncaglia en el 23, que no lo celebró, y el segundo de Calleri en el 76 a pase-centro de Roncaglia. Mañana acaba el mercado de fichajes y veremos si vuelve a ser 2 de febrero o somos capaces de cambiar el rumbo de este Día de la Marmota celeste y que sea, por fin, 3 de febrero. Mañana salimos de dudas si vuelve a sonar o no el I got you babe. Aspas mira de reojo su despertador para ver si vuelve a marcar las 06:00 horas o no. Bueno, Aspas y todo el celtismo.