Pedro San Ginés: "la estrategia de este gobierno es apropiarse de los proyectos que le vienen heredados"

Esta semana el ex presidente y consejero de CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha pasado por los micrófonos de SER Lanzarote, donde ha hablado sobre el proyecto de electrificación de Timanfaya, así como de la seguridad en los CACT y el sector primario, entre otros asuntos.

Respecto al plan de reactivación de Lanzarote, un proyecto para el que el Cabildo de Lanzarote cuenta con los servicios de tres economistas expertos, el Consejero Pedro San Ginés se ha mostrado expectante aunque lamenta que no se haya tenido en cuenta el plantel de expertos del Consejo de la Reserva de la Biosfera.

“No digo que esté de más, vamos a ver cuáles son los resultados. Solo digo que habría estado mejor contar también con los expertos del gabinete científico del Consejo de la Reserva de la Biosfera que tantas veces han aportado y opinado de manera altruista. En este momento tan delicado que vive la isla tienen un conocimiento de la realidad social y económica como mínimo igual que la que puedan tener tres extraños, en el sentido de que no viven en la isla, no están instalados en la isla, no conocen nuestra realidad más allá de esos foros que organizan una vez al año”, ha asegurado San Ginés.

Apunta que tampoco se ha contado “ni una sola vez” con la Comisión para el cambio de modelo energético “que debiera ser tenida en consideración como mínimo igual que la de estos tres economistas”.

Situación de los CACT

A la vista de los resultados presentados recientemente por el Consejero delegado de los CACT, Benjamín Perdomo, el ex presidente se ha mostrado tajante diciendo que “las auditorías no nos queda duda de que van a poner las cosas en su sitio”.

Alega el ex presidente del Cabildo de Lanzarote que “es imposible que los Centros turísticos, sin haber adoptado la medida estrella en el país para tratar de salvar a las empresas como son los ERTEs” cuenten con los resultados presentados.

“No es posible como dijo la Presidenta que haya aumentado la recaudación una de sus explicaciones para el aumento de las tarifas en cerca de cuatrocientos mil euros dijo en el Pleno, cuando dos semanas antes el Consejero delegado había admitido que la recaudación había caído en cuatro millones de euros”, expone, y añade que “todo esto para tratar de justificar por qué no se aplica una medida por la que no le preguntaron a los economistas”.

“Que lo prohíbe la Ley para las empresas públicas es mentira, la Presidenta ni tiene ni tendrá ningún informe que diga eso. Tampoco lo prohíben los estatutos como afirma, es mentira, los estatutos hablan en caso de disolución de la empresa, que no es el caso”.

Asegura San Ginés que “esa es la diferencia de cómo se gestionaba antes y ahora. Antes había un profesional, hoy afortunadamente al frente de la principal empresa pública de promoción de Canarias, Promotur, que es José Juan Lorenzo, entonces al frente de los CACT que fue cesado e indemnizado en dos ocasiones por el PSOE”.

Además, ha expuesto que “me consta fehacientemente los vanos intentos de la presidenta Dolores Corujo de abortar, de evitar, el nombramiento de José Juan Lorenzo como gerente de Promotur. Eso evidencia el grave error que ha cometido el Cabildo de Lanzarote quitando a José Juan Lorenzo para poner al frente a un comisario político que otra cosa no, pero su cometido en ese objetivo único que parece tener este gobierno que es atacar al anterior lo está cumpliendo con creces, además de inventarse unos beneficios absolutamente imposibles”.

Seguridad de los CACT

También se refirió el Consejero de CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote a la seguridad en los CACT explicadno que “el nuevo contrato y el pliego se redactó de tal forma que en realidad hay centros que ahora mismo hay alguno que tiene media hora de vigilancia, como el Islote de la Fermina, que se destrozó precisamente por quitar la vigilancia y se perdieron dos millones y pico de euros”.

“Hemos pasado de veintiún trabajadores a seis, quince que se van al paro” asegura San Ginés y anticipa que “esto sin duda va a terminar en los tribunales”.

Escrito del Comité de empresa

“Nos consta que los Centros turísticos están en grave riesgo hasta tal punto que se están produciendo situaciones como la que el Comité de empresa ha denunciado”, haciendo referencia a un escrito “en el que denuncia el Comité de empresa que se desactivan las alarmas de manera irresponsable por parte de los trabajadores, entendiendo ellos que es la empresa de seguridad la que tendría que hacerlo. Lo consideran una negligencia que se asignen esos códigos de seguridad a trabajadores en lugar de hacerlo la propia empresa o en todo caso altos directivos de los CACT. Esperemos que no haya ningún percance porque antes se vigilaban de media tarde hasta la mañana”.

Electrificación de Timanfaya

El ex Presidente del Cabildo lanzaroteño asegura además que “la estrategia de este gobierno es aparentar una ruptura total con las iniciativas del gobierno anterior eligiendo dos o tres proyectos icónicos como el Museo Atlántico o el Museo Arqueológico” , con la intención, asegura, “de apropiarse de los proyectos que le vienen heredados”.

“Este es el caso del proyecto de electrificación de Timanfaya que comenzó su tramitación en 2017 formalmente, para su declaración de interés general al abrigo de la Ley del suelo. Posteriormente en 2018 se desistió de esta vía para su declaración para hacerlo al abrigo de la Ley del sector energético y desde entonces se vinieron solventando todos los informes sectoriales, patrimoniales, medioambientales… y se publicó por parte de la Consejería de Industria y no se presentó ninguna alegación”, ha explicado en los micrófonos de SER Lanzarote.

“Desde entonces la Presidenta se ha limitado a recibir lo que veníamos esperando desde el pasado mandato con todo culminado que era el informe medio de impacto ambiental de la Consejería del Gobierno de Canarias, que es lo que acaban de recibir con el problema de que ahora no hay perras. Porque la financiación que estaba prevista la han eliminado. Este gobierno no tiene ningún mérito en este proyecto mas que el de esperar recibir el trabajo anterior. Pero como con este son todos los proyectos que venden cada día porque esa es su estrategia. Aparentar que se rompía con el pasado para apropiarse sin ningún reconocimiento de todos los proyectos que han heredado, y este es uno de ellos”, sentencia San Ginés.

Sector Primario

También ha hablado acerca del sector primario, asegurando que “se acaba de cargar este gobierno todas las partidas que había destinadas al sector primario que se fueron habilitando durante estos años para la ayuda a la creación de nuevas empresas, para la cría de ganado,… Se han cargado cerca de 3 millones de euros gran parte de ellos destinados al sector primario que hemos pedido que repongan”.

No obstante ha reconocido que “igualmente el problema del agua no lo terminamos de resolver, es verdad, pero quiero recordar que nos encontramos con una empresa con 50 millones de euros de deuda intervenidos por la justicia, se pagaron esos 50, se invirtieron otros 50. Los cortes de agua en aquellos años eran semanales. Aquello afortunadamente terminó. Dejamos un proyecto para resolver la red de riego al norte, con 5 millones de euros que este gobierno ha eliminado de los fondos del Fdcan”.

San Ginés exige que “el Cabildo se comprometa a reponer la financiación de ese gran proyecto de 5,2millones de euros de red de riego al norte y la Presidenta dice que tiene la palabra del presidente Ángel Víctor Torres”, alegando que “el abandono ahora es total. Creo que recordar que ha caído como 500 o 600 mil euros la partida destinada al sector primario eliminando seis o siete líneas de ayudas a este sector”.

“En el agua sí es verdad que tenemos mucho camino por recorrer pero se avanzó más desde la llegada de Canal Gestión que lo que se destrozó durante décadas de gobierno PSOE-PIL como todo el mundo sabe, que concluyó porque la justicia terminó por sustraer la gestión del agua a la institución”, afirma el Consejero de CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote.

Durante su intervención mostró su preocupación porque “la gente está esperando medidas de ayudas que en el 2021 van a llegar tarde. Esperemos que con el anuncio de que se van a poder usar todos los remanentes el Cabildo tiene 100 millones de euros de remanente, tiene muchos recursos para ayudar. Esperemos que no lo difieran a 2021 cuando ya sea tarde”.

Cesión de un trabajador a la Fundación César Manrique

Por último, San Ginés anunció en SER Lanzarote que “inspección de trabajo ha sancionado con 25.000 euros al Cabildo de Lanzarote por la cesión ilegal de ese trabajador a la Fundación César Manrique y el Cabildo ha decidido recurrir la resolución dictada por el Viceconsejero de Empleo”, en referencia a la cesión del trabajador Fernando Ruiz a la Fundación Cénsar Manrique, funcionario de la institución insular que permaneció alrededor de 26 años prestando servicios en la fundación pero cobrando su sueldo como trabajador del Cabildo de Lanzarote.