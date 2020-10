Luis Briones: "Con el teléfono no se cura la gente"

El PSOE pide a la Consejería de Sanidad que busque soluciones urgentes para dar cobertura provisional al Centro de Salud de Roa hasta que pueda recuperar sus plazas vacantes.

Amparo Simón, responsable de Sanidad de la agrupación local socialista, denuncia que esta zona sanitaria cuenta en estos momentos con cuatro facultativos para los 28 pueblos, después de que otros cinco hayan pedido el traslado para ocupar otros puestos más ventajosos. Los cuatro facultativos que aún quedan están repartidos entre la zona sur, la norte, las salidas y la atención del propio centro raudense, que incluye las urgencias que llegan al ambulatorio y la zona Covid que tiene instalada en una caseta externa. Es fácilmente entendible que un médico no puede ocuparse de 14 municipios a la vez y este es el motivo por el que han optado por suspender todas las consultas presenciales en los pueblos y acogerse a la atención telefónica en todos los casos. “Ya se han marchado dos facultativos a los que les ha ofrecido mejor contrato en la zona de Valladolid y me aseguraban ayer los compañeros que en breves los cinco médicos de de salud de área los perdemos, porque se les está ofreciendo un mejor contrato de interinidad en una Atención Primaria y directa al paciente y se van a marchar”, comenta Simón. Por lo que se refiere a Enfermería, SACyL dice que no está reforzando este servicio, que cuenta con la sobrecarga añadida de encargarse de realizar las PCR’s.

Luis Briones, por su parte, denuncia que la Consejería haya recurrido a una circular sin ninguna firma para notificar a los pueblos afectados esta situación que ha motivado la suspensión hasta el 13 de octubre de las agendas (presenciales o no presenciales) de atención programada, tanto en enfermería como en medicina, por lo que califica como un problema de “escasez puntual” de profesionales, ofreciendo como única opción a los pacientes hasta entonces la atención telefónica. El procurador socialista teme que esta situación se cronifique, por lo que exige a la Gerencia de Atención Primaria una solución urgente para evitar este vacío y anima a los vecinos de los pueblos a seguir protestando y, si es necesario, denunciar judicialmente esta situación. “Exigimos inmediatamente a la consejera de Sanidad que desplace a los profesionales sanitarios necesarios de Burgos o de Valladolid, que los busquen donde estén para suplir a los profesionales que se han ido en tanto en cuanto se soluciona la situación”, manifiesta Briones, que añade que “en la etapa democrática nunca habían estado peor atendidos los ciudadanos del mundo rural”, por lo que pide una vez más “que todos los alcaldes, concejales y los ciudadanos alcen la voz todo lo alto que puedan y si no les hacen caso que vayan directamente al juzgado para que denuncien a los responsables de este desaguisado”.